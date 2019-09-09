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09 сентября 2019, понедельник, 20:54 228
Мир 2019-09-09T23:00:02+03:00
Українські Новини
В мире каждые 40 секунд кто-то совершает самоубийство, - ВОЗ

В мире каждые 40 секунд кто-то совершает самоубийство, - ВОЗ

Суицид Фото: pixabay.com
Суицид Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена высокими показателями смертности в результате самоубийств.

Согласно обнародованной в понедельник, 9 сентября, докладу ВОЗ, в богатых странах показатель самоубийств является самым высоким и составляет 11,5 на 100 000 населения, пишет DW.

Такой показатель выше чем в целом в мире, по данным 2016 года, составил 10,5 на 100 000 населения, отмечают аналитики организации. Еще одним фактором, на который указывается в докладе ВОЗ, является то, что в богатых странах мужчины почти в три раза чаще кончают жизнь самоубийством, чем женщины.

Всего в мире каждые 40 секунд умирает человек, который решил свести счеты с жизнью, отмечают в ВОЗ, передает информагентство epd.

Аналитики ВОЗ также отмечают, что суициды составляют вторую по распространенности причину смерти молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Больше молодых жизней забирают только автокатастрофы.

На фоне этого в организации отмечают важность предотвращения самоубийств. Здесь каждая страна должна разработать свою собственную национальную действенную стратегию с целью предотвращения психическому состоянию у людей, который подталкивает их на этот шаг.

Пока такую ​​стратегию разработали и пытаются воплотить в жизнь только 38 стран. В частности нужно научить молодых людей тому, как им можно и нужно преодолевать стрессовые ситуации. Кроме того, стоит также серьезно относиться к признакам, которые указывают на потенциальный риск совершения самоубийства кем-то из родных.

Как сообщали Українські Новини, в Варшаве в одном из самых дорогих домов столицы Польши, Złota 44, нашли повешенным в своей квартире украинца.

Тем временем, австралийская компания будет бороться с самоубийствами в Украине.

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