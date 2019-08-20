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20 августа 2019, вторник, 15:39 66
Общество 2019-08-20T15:39:40+03:00
Українські Новини
Австралийская компания будет бороться с самоубийствами в Украине

Австралийская компания будет бороться с самоубийствами в Украине

Горячая линия. Фото: seminars.dtkt.ua
Горячая линия. Фото: seminars.dtkt.ua

Австралийская организация Lifeline 23 августа запустит в Украине первую "горячую линию" для предотвращения самоубийств и поддержки психического здоровья.

Об этом сообщается на сайте проекта, передают Українські Новини.

В ходе пресс-конференции основатель Lifeline Пол Найленд сообщил, что проект является частью комплексной программы психологической и менторской поддержки ветеранов All4One.

"Горячая линия" Lifeline будет работать круглосуточно.

Каждый украинец в сложной ситуации сможет обратиться за психологической помощью.

Консультации будут предоставляться в условиях доверия, анонимности и эмпатии.

Одна из ключевых задач проекта - психологическая помощь ветеранам и переселенцам, а также предотвращение самоубийств.

Организаторы отметили, что всего в Украине около 392 тыс. ветеранов антитеррористической операции.

Основатели проекта не планируют останавливаться только на потребностях ветеранов.

"Проблема возвращения ветеранов после войны в семью - большая комплексная проблема и, наверное, кроме самих ветеранов, нужно работать также с семьями. Мы спланировали целый ряд мероприятий, в частности для того, чтобы подготовить детей к возвращению родителей с войны", - объяснил президент фонда "Восточная Европа" Виктор Лях.

Также программа уделит внимание проблемам и потребностям женщин-ветеранов, которых в Украине около 12 тыс.

Для этого планируется провести исследования, чтобы на их базе подготовить специальные услуги.

По словам Ляха, финансирование проекта происходит из нескольких источников - вклада неденежной формы, предоставления услуг, таких как защищенные мобильные линии и помещения, а также

гранта в размере 580 тыс. британских фунтов (17,6 млн гривен) от посольства Великобритании.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечала, что Украина является одной из 25 стран мира с самым высоким показателем суицидов и одним из самых высоких в Европе, а военный конфликт только усиливает эмоциональный кризис.

Как сообщали Українські Новини,  сотрудник Национальной полиции покончил с собой в отделении полиции в аэропорту "Днепропетровск" в Днипре 12 августа.

Также в Одесской области нашли повешенным экс-главу РГА, подозреваемого в ранении депутата Урбанского.

Кроме того, следствие считает, что главной версией гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт") является самоубийство

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