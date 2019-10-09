Полицейский застрелился во время несения службы в Ровно

34-летний полицейский застрелился 9 октября во время несения службы в Ровно. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, передают Українські Новини.

"Сегодня, 9 октября, в 03:40, 34-летнего инспектора-дежурного дежурной части Ривненского отдела полиции нашли мертвым с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.

Во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук, прозвучавший из недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции.

Когда они прибежали, обнаружили полицейского без признаков жизни.

"По предварительным данным, полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Сейчас определяется подследственность уголовного производства.

"Кроме того, работниками внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по данному факту проводится служебное расследование. Также для выяснения обстоятельств трагедии привлечены психологи", - говорится в сообщении.

Пока следствие рассматривает бытовые конфликты и финансовые трудности как основные вероятные версии инцидента.

34-летний полицейский в органах внутренних дел проработал 13 лет.

У него осталась жена и двое малолетних детей.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году солдат срочной службы одной из частей учебного центра "Десна" в Черниговской области застрелился во время караула.