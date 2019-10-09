Полицейский застрелился во время несения службы в Ровно

34-летний полицейский застрелился 9 октября во время несения службы в Ровно. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, передают Українські Новини.\r\n"Сегодня, 9 октября, в 03:40, 34-летнего инспектора-дежурного дежурной части Ривненского отдела полиции нашли мертвым с огнестрельным ранением головы", - говорится в сообщении.\r\nВо время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук, прозвучавший из недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции.\r\nКогда они прибежали, обнаружили полицейского без признаков жизни.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"По предварительным данным, полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия", - говорится в сообщении.\r\nПо данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.\r\nСейчас определяется подследственность уголовного производства.\r\n"Кроме того, работниками внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по данному факту проводится служебное расследование. Также для выяснения обстоятельств трагедии привлечены психологи", - говорится в сообщении.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПока следствие рассматривает бытовые конфликты и финансовые трудности как основные вероятные версии инцидента.\r\n34-летний полицейский в органах внутренних дел проработал 13 лет.\r\nУ него осталась жена и двое малолетних детей.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2018 году солдат срочной службы одной из частей учебного центра "Десна" в Черниговской области застрелился во время караула.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n