Кодування супутникового сигналу: майже 4 мільйони сімей втратять телевізійні програми

Українські телеканали завершують своє супутникове мовлення у відкритому доступі вже 28 січня. Відповідне нагадування з'являлося з кінця листопада 2019 року в прайм-тайм на короткий час.

Згідно з ним, 23 популярних каналу будуть закодовані зникнуть з екранів тих, хто дивився телевізор з супутникового мовлення безкоштовно.

Згідно з даними "Страны", мова йде приблизно про 4 мільйони домогосподарств. Після цієї дати дивитися Інтер, 1+1, СТБ, Новий канал, ICTV та інші популярні канали можна буде тільки в складі супутникових операторів за додаткову плату.

Спочатку повне кодування обіцяли з 20 січня, але потім його довелося перенести на 28 число цього ж місяця так як два діючих супутникових оператора отримали так багато звернень на підключення ТВ-послуг, що не встигають обробити всі заявки до 20 січня.

Зміни торкнуться лише тих, хто дивився телевізор безкоштовно, через відкритий супутник. Для абонентів платного супутника, цифрового ефірного телебачення (Т2), кабельного та інтернет-телебачення нічого не зміниться.

Кодуються тільки розважальні канали. Інформаційні канали залишаються у відкритому доступі на супутнику. Кодування торкнеться 23 каналів: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оцінок, 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бігуді, Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм, Україна, НЛО TV, Індиго TV.

Як повідомляли Українські Новини, телеканал для окупованих територій почне мовлення 15 лютого.

Міністерство культури, молоді і спорту має намір запустити розважальний телеканал для непідконтрольних територій на базі UA|TV в лютому 2020 року.