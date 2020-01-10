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10 января 2020, пятница, 23:45 266
Общество 2020-01-10T23:45:01+02:00
Українські Новини
Через 10 дней исчезнет большинство спутниковых украинских каналов

Через 10 дней исчезнет большинство спутниковых украинских каналов

Таня Войтюк
Телеканал, Спутниковое ТВ, Телевидение, Телеканалы
Телевизор. Фото: pixabay
Телевизор. Фото: pixabay

Через 10 дней, 20 января, у пользователей спутниковых антенн исчезнет большинство украинских телеканалов, сообщает "Страна".

До кодирования остается меньше десяти дней - 20 января в три часа у пользователей спутниковых антенн исчезнет большинство украинских каналов. 

Собственники крупных украинских телеканалов идут на такой шаг потому, что это - требования современного мира и необходимое условие для повышения качества телепрограмм.

Нововведение затронет приблизительно треть всех украинских зрителей, именно столько, как свидетельствует статистика, смотрят телевизор по спутнику.

При этом те, кто смотрит телевизор по интернету, эфирную антенну или кабель - у них ничего не изменится.

Закодировать сигнал пришлось из-за обязательств перед правообладателями - спутниковый сигнал настолько мощный, что выходит далеко за пределы Украины.

Как сообщали Українські Новини, телеканал для оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля.

Министерство культуры, молодежи и спорта намерено запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020 года.

Тем временем, менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.

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