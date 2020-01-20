Венедиктова призначила своїми заступниками адвоката Януковича та екс-СБУшник

Виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова призначила своїми заступниками адвоката колишнього Президента Віктора Януковича Олександра Бабікова та екс-співробітника СБУ Олександра Соколова. Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело. "Бабіков і Соколов", - сказав він, говорячи про призначення. Обидва вони пройшли конкурс і виграли в ньому. Бабіков раніше, крім того, що був адвокатом Януковича, працював у Генеральній прокуратурі. Соколов раніше працював у харківському підрозділі СБУ. Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедиктову. Раніше Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР). Також Рада достроково припинила повноваження Венедиктової і призначила на її місце Костіна. Тим часом, Венедиктова заперечує призначення адвоката Януковича Бабікова керівником підрозділу ыз розслідування справ Майдану".