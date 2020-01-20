Венедиктова отрицает назначение адвоката Януковича Бабикова руководителем подразделения по расследованию "дел Майдана"

Венедиктова отрицает назначение адвоката Януковича Бабикова руководителем подразделения по расследованию "дел

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова отрицает назначение адвоката бывшего Президента Виктора Януковича Александра Бабикова руководителем подразделения по расследованию уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах.

Об этом она заявила в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

Она назвала информацию, которая появилась в СМИ касательно назначения Бабикова заместителем главы бюро - руководителем подразделения по расследованию "дел Майдана", манипуляцией.

Венедиктова отметила, что данное подразделение подчинено исключительно директору ГБР, обязательства которого на данный момент исполняет она.

Врио директора ГБР также сообщила, что комиссия по отбору заместителей ГБР закончила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, указы о назначении заместителей подписаны.

Как сообщали Українськi Новини, 11 января ГБР сформировало подразделение по расследованию "дел Майдана".

Также Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой и назначила на ее место Костина.