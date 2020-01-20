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20 січня 2020, понеділок, 18:07 13
Судова влада 2020-01-20T18:17:59+02:00
Українські Новини
Холодницький після виходу з відпустки особисто скасував дозвіл на виїзд Микитасю

Холодницький після виходу з відпустки особисто скасував дозвіл на виїзд Микитасю

Ярина Вацяк
Назар Холодницький, Виїзд за кордон, Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas
Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький після того, як вийшов з відпустки особисто скасував дозвіл на виїзд за кордон колишньому депутату Верховної Ради Максиму Микитасю.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в офісі Генерального прокурора.

За його словами, він нічого не знав про те, що Микитась отримав такий дозвіл, оскільки перебував у відпустці.

"Однак тільки після особистого втручання Холодницкого Микитасю скасували дозвіл на виїзд в Лондон", - сказав він.

Джерело уточнило, що дозвіл на виїзд за кордон Микитасю на 4 дні підписав заступник Холодницького.

Микитась мав виїхати за кордон на 4 дні, з 20 по 24 січня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше правоохоронці зняли Микитася з рейсу у Великобританію.

20 січня правоохоронці знову наділи електронний браслет контролю на колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася.

Раніше адвокат Олександр Лисак повідомив, що Микитась отримав дозвіл вилетіти до Великобританії від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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