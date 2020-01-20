Гривня на міжбанку продовжує падати в ціні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 10 коп. в понеділок знизився на 3 коп. до 24,32 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,33-24,37 UAH\/USD, потім котирування зросли до 24,34-24,38 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,30-24,34 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,44% з 23,74 UAH\/USD до 24,32 UAH\/USD. Зазначимо, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 січня, на 9,44 коп. до 24,2983 UAH\/USD. В понеділок курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 17 січня на 9,47 коп. до 24,4328 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 9,18 коп. до 24,0978 UAH\/USD.