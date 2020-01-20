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20 січня 2020, понеділок, 17:25 13
Фінанси 2020-01-20T17:36:38+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує падати в ціні

Гривня на міжбанку продовжує падати в ціні

Ярина Вацяк
курс долара, Курс валют, Міжбанк, курс гривні
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 10 коп. в понеділок знизився на 3 коп. до 24,32 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,33-24,37 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,34-24,38 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,30-24,34 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,44% з 23,74 UAH/USD до 24,32 UAH/USD.

Зазначимо, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 січня, на 9,44 коп. до 24,2983 UAH/USD.

В понеділок курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 17 січня на 9,47 коп. до 24,4328 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,18 коп. до 24,0978 UAH/USD.

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