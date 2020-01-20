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20 января 2020, понедельник, 13:30 121
Экономика 2020-01-20T13:32:26+02:00
Українські Новини
Официальный курс гривны обвалился после выходных

Официальный курс гривны обвалился после выходных

Надежда Комендантова
Официальный курс, НБУ, Курс гривны, курс гривны к доллару, Курс

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 21 января, на 9,44 коп. до 24,2983 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 20 января, на 12,48 коп. до 24,2039 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в связи с тем, что после послания Владимира Путина Федеральному Собранию об изменениях в Конституцию премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку, курс рубля к доллару резко упал.

НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

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