Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклики на допити, - адвокат Головань

Колишній Президент Петро Порошенко відвідав Державне бюро розслідувань, щоб отримати повістки про виклики на допити.

Про це йдеться у блозі адвоката Порошенка Ігоря Голованя, передають Українські Новини.

"Петро Порошенко сьогодні прийшов, щоб отримати повістки про виклик для допиту у якості свідка на 24 січня 2020 року (справа про Мінські угоди), на 31 січня 2020 року (справа моряків), 11 лютого 2020 року (справа про судову реформу)", - сказано в ньому.

Він зазначає, що ніяких інших повісток ні на 21 січня, ні на інші дати не вручалось.

Також адвокат додав, що на 31 січня та 11 лютого у Порошенка заплановані закордонні відрядження, про що він повідомив ДБР.

Виходячи з цього, він має намір відвідати бюро тільки 24 січня і дати свідчення й у справі про "мінські угоди", й за всім іншим справами.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР викликає Порошенка на допити 21 та 24 січня.

У Порошенка заявили, що ДБР спеціально підлаштовує допити під його поїздки.