Венедиктова заперечує призначення адвоката Януковича Бабікова керівником підрозділу по розслідуванню "справ Майдану"

Венедиктова заперечує призначення адвоката Януковича Бабікова керівником підрозділу по розслідуванню "справ Ма

Тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедиктова заперечує призначення адвоката колишнього Президента Віктора Януковича Олександра Бабікова керівником підрозділу по розслідуванню кримінальних проваджень про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.

Про це вона заявила у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

Вона назвала інформацію, яка з'явилася у ЗМІ щодо призначення Бабікова заступником голови бюро - керівником підрозділу по розслідуванню справ Майдану", маніпуляцією.

Венедиктова зазначила, що цей підрозділ відповідає виключно директору ДБР, зобов'язання якого на даний момент виконує вона.

Т.в.о. директора ДБР також повідомила, що комісія з відбору заступників ДБР закінчила свою роботу, кандидати пройшли спецперевірку, укази про призначення заступників підписані.

Як повідомляли Українські Новини, 11 січня ДБР сформувало підрозділ по розслідуванню справ Майдану".

Також Рада достроково припинила повноваження Венедиктової і призначила на її місце Костіна.