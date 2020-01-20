підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
20 січня 2020, понеділок, 16:37 5
Силові структури 2020-01-20T16:39:35+02:00
Українські Новини
Венедиктова заперечує призначення адвоката Януковича Бабікова керівником підрозділу по розслідуванню "справ Ма

Венедиктова заперечує призначення адвоката Януковича Бабікова керівником підрозділу по розслідуванню "справ Майдану"

Елизавета Кесельман
Ірина Венедиктова, ДБР, Справа Майдану, Бабіков, Адвокат Януковича
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедиктова заперечує призначення адвоката колишнього Президента Віктора Януковича Олександра Бабікова керівником підрозділу по розслідуванню кримінальних проваджень про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.

Про це вона заявила у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

Вона назвала інформацію, яка з'явилася у ЗМІ щодо призначення Бабікова заступником голови бюро - керівником підрозділу по розслідуванню справ Майдану", маніпуляцією.

Венедиктова зазначила, що цей підрозділ відповідає виключно директору ДБР, зобов'язання якого на даний момент виконує вона.

Т.в.о. директора ДБР також повідомила, що комісія з відбору заступників ДБР закінчила свою роботу, кандидати пройшли спецперевірку, укази про призначення заступників підписані.

Як повідомляли Українські Новини, 11 січня ДБР сформувало підрозділ по розслідуванню справ Майдану".

Також Рада достроково припинила повноваження Венедиктової і призначила на її місце Костіна.

Більше новин про: Ірина Венедиктова ДБР Справа Майдану Бабіков Адвокат Януковича

Микитась намагався залишити Україну: екс-депутата зняли з рейсу у Великобританію
У Києві прощаються із загиблими при падінні літака МАУ пілотами
Новини
"Ділить дітей на сорти". Українці просять Зеленського ветувати закон про середню освіту в частині використання російської мови 16:45
Венедиктова заперечує призначення адвоката Януковича Бабікова керівником підрозділу по розслідуванню "справ Майдану" 16:37
Екс-чиновника аеропорту "Запоріжжя" підозрюють у нанесенні 1,5 млн гривень збитку 16:28
Закарпатці більш ніж на 13% зменшили заборгованість за газ, - "Закарпатгаз збут" 16:24 Прес-реліз
Я підозрюю екс-главу ДАБІ Строкача в сприянні корупції, – депутат Київради Мірошниченко 16:08
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
В аеропорту "Запоріжжя" три рейси скасували і шість затримуються 10:24
більше новин
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал 13:30
Вулиці в Україні варто називати на честь людей, чиї імена не викликають конфліктів, - Зеленський 11:32
більше новин
МЗС обіцяє розповісти про візит Зеленського в Оман "у свій час"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok