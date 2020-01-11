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11 января 2020, суббота, 17:54 45
Силовые структуры 2020-01-11T18:02:43+02:00
Українські Новини
ГБР сформировало подразделение по расследованию "дел Майдана"

ГБР сформировало подразделение по расследованию "дел Майдана"

Валерия Драгомирова
ГБР, Евромайдан, Дела Майдана, Преступления против Евромайдана
ГБР. Фото: focus
ГБР. Фото: focus

Госбюро расследований завершило формирование подразделения по расследованию "дел Майдана".

Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українськi Новини.

"32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласовано к переводу на должности в Государственное бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения в "делах Майдана" завершено", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, 25 следователей ГБР занимаются расследованием уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах.

Также ГБР назначило бывшего заместителя директора бюро Александра Буряка руководителем спецподразделения по расследованию преступлений времен Майдана.

Ранее бывшему председателю одного из райсудов Киева сообщили о подозрении по делу Майдана. 

21 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-14 годах.

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