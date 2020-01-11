ГБР сформировало подразделение по расследованию "дел Майдана"

Госбюро расследований завершило формирование подразделения по расследованию "дел Майдана".

Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українськi Новини.



"32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласовано к переводу на должности в Государственное бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения в "делах Майдана" завершено", - говорится в нем.



Как сообщали Українськi Новини, 25 следователей ГБР занимаются расследованием уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах.



Также ГБР назначило бывшего заместителя директора бюро Александра Буряка руководителем спецподразделения по расследованию преступлений времен Майдана.



Ранее бывшему председателю одного из райсудов Киева сообщили о подозрении по делу Майдана.



21 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-14 годах.