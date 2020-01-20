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20 січня 2020, понеділок, 15:50 18
Судова влада 2020-01-20T16:08:50+02:00
Українські Новини
Правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП у справі Гандзюк

Правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП у справі Гандзюк

Ярина Вацяк
Вбивство активістів, Справа Гандзюк, вбивство Катерини Гандзюк, Ігор Павловський
Ігор Павловський. Фото: Facebook Ігор Павловський/slidstvo.info
Ігор Павловський. Фото: Facebook Ігор Павловський/slidstvo.info

Правоохоронні органи затримали колишнього помічника екс-депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Йому повідомлено про нову підозру як керівнику злочинної організації.

Крім того, про підозру повідомили ще 8 особам.

Загалом правоохоронці провели близько 30 обшуків у справах про напад на громадян, під час яких вилучено вогнепальну зброю та інші речі.

Наразі слідчі і процесуальні дії тривають.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України проводять низку обшуків у кримінальному провадженні про вбивство Катерини Гандзюк.

6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО за вбивство Гандзюк.

5 серпня Генеральна прокуратура заявила, що вирок 5 колишнім учасникам АТО, засудженим за вбивство Гандзюк, набрав чинності прийнятий до виконання.

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