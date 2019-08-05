Вступил в силу приговор пяти бывшим АТОшникам за убийство Гандзюк

Генеральная прокуратура заявляет, что приговор 5 бывшим участникам АТО, осужденным за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, вступил в силу и принят к исполнению.

Об этом в социальной сети Facebook написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передают Українські Новини.

"Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на Екатерину Гандзюк, вступил в законную силу и обращен к исполнению", - написал он.

Лысенко уточнил, что вступило в силу определение Днепровского апелляционного суда, которым отклонена апелляционная жалоба председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на приговор убийцам Гандзюк.

Так, Сергей Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Никита Грабчук - к 6 годам, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - к 4 годам, а Виктор Горбунов - к 3 годам тюрьмы.

Осуждены 5 бывших бойцов "Украинской добровольческой армии", участвовавшие в АТО.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Генеральная прокуратура сняла с председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера подозрение в организации убийства Гандзюк и сообщила ему о подозрении в организации нанесения ей телесных повреждений.

31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк соляной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.