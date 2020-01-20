У Києві прощаються із загиблими при падінні літака МАУ пілотами

Сьогодні, 20 січня, у Києві на Берковецькому кладовищі проходять похорони загиблих пілотів літака МАУ, який розбився 8 січня в Ірані. Про це повідомляє "Сегодня".

Так, повідомляється, що на похорон Олексія Наумкіна і Володимира Гапоненка приїхали близько 400 осіб. Серед них рідні та колеги пілота. Відспівування відбулося в місцевій церкві, розташованій біля входу на кладовище.

"Люди стоять, ридаючи. Принесли букети троянд і гвоздик. Наумкіна і Гопоненка поховають поруч з могилами інших авіаторів, загиблих і померлих у різні роки", - розповів кореспондент видання.

Один з працівників кладовища повідомив, що неподалік від могил пілотів МАУ похований цілий екіпаж, загиблий в 90-х.

На початку церемонії поховання над цвинтарем за традицією пролетів літак.

Похорон пілотів літака МАУ, що розбився 8 січня. Фото: Сьогодні

Як повідомляли Українські Новини, Іран ідентифікував 169 тіл загиблих в результаті краху літака МАУ.

Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

Також 19 січня літак Міністерства оборони повернувся з Тегерана (Іран) з тілами 11 загиблих українців.