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20 січня 2020, понеділок, 14:12 9
Суспільство 2020-01-20T14:21:12+02:00
Українські Новини
У Києві прощаються із загиблими при падінні літака МАУ пілотами

У Києві прощаються із загиблими при падінні літака МАУ пілотами

Анна Рудык
Похорони, Падіння Boeing-737, падіння літака МАУ, Пілоти
Похорон пілотів літака МАУ, розбився 8 січня. Фото: Сьогодні
Похорон пілотів літака МАУ, розбився 8 січня. Фото: Сьогодні

Сьогодні, 20 січня, у Києві на Берковецькому кладовищі проходять похорони загиблих пілотів літака МАУ, який розбився 8 січня в Ірані. Про це повідомляє "Сегодня".

Так, повідомляється, що на похорон Олексія Наумкіна і Володимира Гапоненка приїхали близько 400 осіб. Серед них рідні та колеги пілота. Відспівування відбулося в місцевій церкві, розташованій біля входу на кладовище.

"Люди стоять, ридаючи. Принесли букети троянд і гвоздик. Наумкіна і Гопоненка поховають поруч з могилами інших авіаторів, загиблих і померлих у різні роки", - розповів кореспондент видання.

Один з працівників кладовища повідомив, що неподалік від могил пілотів МАУ похований цілий екіпаж, загиблий в 90-х.

На початку церемонії поховання над цвинтарем за традицією пролетів літак.

Похорон пілотів літака МАУ, розбився 8 січня. Фото: СегодняПохорон пілотів літака МАУ, що розбився 8 січня. Фото: Сьогодні

Як повідомляли Українські Новини, Іран ідентифікував 169 тіл загиблих в результаті краху літака МАУ.

Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

Також 19 січня літак Міністерства оборони повернувся з Тегерана (Іран) з тілами 11 загиблих українців.

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