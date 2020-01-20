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20 січня 2020, понеділок, 10:55 14
Економіка 2020-01-20T11:08:35+02:00
Українські Новини
Банки продовжують закривати відділення

Банки продовжують закривати відділення

Анна Рудык
Банки, банківські відділення, Банк, Національний банк України
Ощадбанк. Фото: prm.ua
Ощадбанк. Фото: prm.ua

У жовтні-грудні 2019 року кількість банківських відділень скоротилася на 203 одиниці до 8 002 відділень.

Про це свідчать статистичні дані Національного банку, передають Українські Новини.

При цьому в 2019 році в цілому кількість відділень банків зменшилась на 507 з 8 509 відділень.

Станом на 1 січня 2020 кількість відділень банків становила 8 002 одиниці, на 1 жовтня 2019 року – 8 205 одиниць, на 1 липня - 8 269 одиниць, на 1 квітня - 8 449, тоді як на 1 січня 2019 – 8 509 підрозділів.

Значне скорочення регіональної мережі серед діючих банків відбулося в Ощадбанку - на 144 відділення Приватбанку - на 46 відділень, Мегабанку та Укрсиббанку – по 7 відділень.

Найбільший приріст за кількістю відділень показали: Альфа-банк (Україна) - 11 відділень, ПУМБ – 8 відділень, Акордбанк -3 відділення.

Найбільшу регіональну мережу в Україні мають: Ощадбанк – 2 327 відділень, Приватбанк – 1 928, "Райффайзен Банк Аваль" - 496, УкрСиббанк – 284, Альфа-банк (Україна) – 257, Укргазбанк – 250.

Як повідомляли Українські Новини, іноземним компаніям дозволили відкривати рахунки в українських банках.

Також у грудні населення "скидало" долар, що падав.

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