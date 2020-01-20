ДБР відкрило кримінальну справу на главу "Укрзалізниці" Кравцова

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу на главу "Укрзалізниці" Євгена Кравцова і голову наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунера у зв'язку зі зловживаннями під час відпочинку. Про це повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші" з посиланням на джерела.

Згідно з документом, справу порушено 27 грудня 2019 за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

В матеріалах справи фігурують голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов і його прямий керівник - голова наглядової ради Шевкі Аджунер.

"За інформацією наших джерел, Шевкі та Кравцов витрачають чималі бюджетні гроші не на підвищення зарплат працівникам УЗ, не на вирішення проблеми зносу рухомого складу підприємства, а на розваги, катаючись на службовому кораблі, замовляючи при цьому кейтеринг сумою від 200 тис гривень і при цьому купуючи за гроші Укрзалізниці елітні сигари і алкоголь", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу, один такий вихід судна в плавання із забезпеченням розваг обходиться "Укрзалізниці" в середньому на суму від півмільйона гривень за 5 годин ходу по Дніпру.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці грудня Кравцов оголосив, що йде з поста глави "Укрзалізниці".



Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко заявив, що при главі "Укрзалізниці" Євгенові Кравцову немає ніякої турботи про людей.