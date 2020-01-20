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20 січня 2020, понеділок, 10:00 35
Силові структури 2020-01-20T10:01:12+02:00
Українські Новини
ДБР відкрило кримінальну справу на главу "Укрзалізниці" Кравцова

ДБР відкрило кримінальну справу на главу "Укрзалізниці" Кравцова

Валерия Драгомирова
ДБР, Кримінальна справа, Укрзалізниця, Шевкі Аджунер, Євген Кравцов
Євген Кравцов. Фото: kmu.gov.ua
Євген Кравцов. Фото: kmu.gov.ua

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу на главу "Укрзалізниці" Євгена Кравцова і голову наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунера у зв'язку зі зловживаннями під час відпочинку. Про це повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші" з посиланням на джерела.

Згідно з документом, справу порушено 27 грудня 2019 за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

В матеріалах справи фігурують голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов і його прямий керівник - голова наглядової ради Шевкі Аджунер.

"За інформацією наших джерел, Шевкі та Кравцов витрачають чималі бюджетні гроші не на підвищення зарплат працівникам УЗ, не на вирішення проблеми зносу рухомого складу підприємства, а на розваги, катаючись на службовому кораблі, замовляючи при цьому кейтеринг сумою від 200 тис гривень і при цьому купуючи за гроші Укрзалізниці елітні сигари і алкоголь", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу, один такий вихід судна в плавання із забезпеченням розваг обходиться "Укрзалізниці" в середньому на суму від півмільйона гривень за 5 годин ходу по Дніпру.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці грудня Кравцов оголосив, що йде з поста глави "Укрзалізниці".


Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко заявив, що при главі "Укрзалізниці" Євгенові Кравцову немає ніякої турботи про людей.

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ДБР відкрило кримінальну справу на главу "Укрзалізниці" Кравцова
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