После Кравцова в "Укрзализныце" останется только куча металлолома и никакой перспективы, - нардеп Скичко

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко заявляет, что при главе "Укрзализныци" Евгении Кравцове нет никакой заботы о людях, которые работают снизу, существует несоответствие зарплат высшего и низшего звена и нет никакого финансирования на реальное улучшение условий труда и состояния "Укрзализныци".

Об этом он сказал в ходе выездного заседания подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта, передают Українські Новини.

По его словам, план капитальных инвестиций уменьшился на 26%. При этом его выполнение составило всего 38% (!) при том, что в 2017 и 2018 годах эта цифра была на уровне 67-68%.

"Фактически ничего сегодня не выделяется сегодня на "Укрзализныцю". И это те планы, которые сами себе установило правление УЗ. Это не то, что фактически нужно. То, сколько нужно - значительно больше".

"Конечно, что Евгений Павлович (Кравцов) рассказывает нам, что это не входит в его KPI, он рассказывает, что организация прибыльная...у меня вопрос - кто вам поставил такой KPI? Возможно, вам его установили в обмен на ваше заявление без даты, которое сейчас гуляет в Интернете и подписаны контракты с Наблюдательным Советом по британскому праву? И вообще, что это за традиция, когда ты становишься гендиректором крупного предприятия в стране, ты пишешь заявление без даты? Я не знаю, может такая традиция существует в УЗ.

Кстати, есть информация о том, что весь руководящий состав УЗ также писал такие заявления (об отставке) без даты Евгению Павловичу. Я не знаю, может отправить на полиграф и проверить?", - отметил Скичко.

Он подчернил, что в УЗ существует несоответствие зарплат, которые получают обычные работники и сотрудники центрального аппарата.

"Что касается заработной платы. Мы увидели, сколько люди получают на Укрзализныце: 5 тыс гривен, 3 тыс, 8-10 максимум. Теперь несколько цифр. До того, как господин Кравцов стал главой правления, в центральном аппарате было 1500 человек, а после его прихода стало 2400 человек. А теперь самое интересное. Сумма финансов, которая выделяется на 2 400 человек в год по плану, без премий составляет 1,4 млрд гривен. Средняя зарплата если разделить, то это где-то 45 тыс гривен. Если в сравнении к 200 человек, то 200 человек в среднем получают в год 600 млн гривен", - выразил свое возмущение нардеп.

"Согласно планам по ремонтам трех основных локомотиворемонтных заводов должно быть выделено: Львов - 260 млн, Запорожье - 660 млн, Днипро - 360 млн. То есть, на все заводы, где в среднем работает 6 тыс. человек, с электроэнергией, сырьем, зарплатой и материалами эта сумма отвечает финансированию центрального аппарата, который работает в Укрзализныце. То есть, за счет средств центрального аппарата мы могли сегодня отремонтировать весь план заводов, который был установлен.

Учитывая все это у меня вопрос к Евгению Павловичу: действительно ли ваш менеджмент является эффективным или же через три года, после Вашей каденции, Вы оставите нам кучу металлолома и "кипиай"? Финансовые показатели и результаты, которые вы декларируете? На сегодняшний день это выглядит именно так. Никакой заботы о людях, которые работают снизу, нереальное (!) несоответствие зарплат высшего и низшего звена и никакого финансирования на реальное улучшение условий труда и состояния Укрзализныци", - сказал Скичко.

Как сообщали Українські Новини, ранее аудит на "Укрзализныци" выявил хищения в 50,9 млн гривен. Тем временем, "Укрзализныця" намерена привязать цену билета к дате его покупки.