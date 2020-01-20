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20 січня 2020, понеділок, 06:00 37 Карта
Життя 2020-01-20T06:00:02+02:00
Українські Новини
В Україну на зміну антициклону прийде сніг: прогноз погоди на тиждень

В Україну на зміну антициклону прийде сніг: прогноз погоди на тиждень

Ярина Вацяк
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Зима. Фото: pixabay.com
Зима. Фото: pixabay.com

В понеділок, 20 січня, в Україні температура повітря буде без особливих змін, протягом дня очікується 0..+4 градуси, на Сході місцями 0..-2 градуси морозу. Вітер буде з північного заходу, поривчастий, некомфортний.

Такий прогноз погоди опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Потужний красень антициклон Ekart порозганяв із більшої частини Європи дощі й сніги, витіснивши опади на Середземномор‘я, дальшу Атлантику і північ Скандинавії. Україна також опиниться завтра, у завершальний день Різдвяних свят, на Івана, серед сухої погоди. Чим вже українців і не здивувати", - написала вона.

У Києві 20 січня опади малоймовірні, температура повітря вдень близько 0..+2 градусів. Північно-західний вітер також буде рвучким.

За прогнозом Укргідрометцентру, у вівторок, 21 січня, в Україні збережеться така ж синоптична ситуація.

А вже з середи, 22 січня, по всій території країни слід очікувати опади - мокрий сніг з дощем. Сухо буде тільки на півдні України.

У четвер, 23 січня, за прогнозом погоди на тиждень, сніг очікується на всій території України. У Києві 0..-2 морозу.

Вже в п'ятницю, 24 січня, опади припиняться. Температура повітря 0..-2. На заході +1.. +4 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, в Канаді випала рекордна кількість снігу, висота сягає 4,5 м

Крім того, раніше синоптики спрогнозували погоду до кінця січня.

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