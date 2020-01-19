Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене

З 30 зразків вершкового масла різних виробників фальсифікатом виявилися 16 з них в той час, як Асоціація виробників молока (АВМ) констатувала, що наразі обсяг фальсифікованої молочної продукції в Україні досяг 30%.

Такі дані результатів масштабного моніторингу масла солодковершкового, який проводився в рамках медійного проєкту "СТОП Фальсифікат", повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У рамках проєкту були відібрані зразки масла солодковершкового у торгових мережах у чотирьох регіонах України: Сумах, Черкасах, Новій Одесі (Миколаївська область) та в Калуші (Івано-Франківська область).

Усього було відібрано 77 зразків масла (231 пачка). Із загальної кількості по 77 пачок масла було відправлено до двох лабораторій на дослідження (Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та Державного підприємства "Укрметртестстандарт"). Ще 77 залишились у експертів, як контрольний/арбітражний зразок.

Відповідно до етикетки, відібрані зразки масла були представлені 30-ма виробниками (28 – українських, 2 – німецьких).

За результатами лабораторних досліджень встановлено, що 16 відібраних зразків масла – фальсифікат (Суми – 3 зразки; м. Нова Одеса – 2; Черкаси – 3; м. Калуш – 8). Загальна кількість виробників, назви яких зазначалося на маркуванні фальсифікованого масла – 7, з яких 3 виробники реалізували свою продукцію в одному регіоні, ще 2 реалізують фальсифіковану продукцію у більше, ніж в одному регіоні.

Основні порушники:

Код Виробник Результати лабораторій, % Лабораторія 1 Лабораторія 2 3 Масло солодковершкове Екстра ТОВ Миколаївмолпром, Миколаївська обл., смт Доманівка, вул. Громадянська, 16 76,38 100,0 8 Масло солодковершкове ТОВ Миколаївмолпром, Миколаївська обл, смт Доманівка, вул. Громадянська, 16, смт Доманівка, вул. Пастеля, 31/1 81,76 99,0 17 Масло солодковершкове Екстра Апрель ТОВ ФІРМА АПРЕЛЬ, м. Канів, вул. Матросова, 1 Д 69,10 87,0 33 Масло солодковершкове селянське Одеська обл., м. Кілія, вул. Кубишина, 1 Д ТОВ Титан на замовлення ТОВ Таврія-В 14,25 14,0 34 Масло солодковершкове Кілія селянське Одеська обл., м Кілія, вул Кубишина, 1 Д ТОВ Титан 77,32 92,0 48 Масло солодковершкове селянське ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, експлутоційний дозвіл № 09-15-62 МР 51,69 51,0 52 Масло солодковершкове ТМ Веселий ласунчик Екстра ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Фрагківськ, вул Ушинського, 2 45,09 44,0 54 Масло солодковершкове Хуторок ДП Старокостянстинівський молочний завод, вул. І. Франка, 47 м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. 10,47 8,0 55 Масло солодковершкове ТМ Наш Продукт Івано-Франківська обл, Тисменицький р-н, с Дрогомирчани, вул Миру, 68 24,82 37,0 57 Масло солодковершкове Франківське, Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2 57,97 56,0 58 Масло солодковершкове ТМ Веселий ласунчик Екстра ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Фрагківськ, вул. Ушинського, 2 50,49 48,0 59 Масло солодковершкове селянське, ТОВ Богодухівський молзавод, провулок Харьківський, 6, м Богодухів, Харківська обл. 66,6 75,0 63 Масло солодковершкове Екстра, Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2 49,67 45,0 71 Масло солодковершкове Хуторок ДП Старокостянстинівський молочний завод, Вул. І. Франка, 47 м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. 6,72 7,0 72 Масло солодковершкове селянське ТОВ Інтер-мол, м Дніпро, вул Старокозацька, буд 38 82,52 100,0 76 Масло солодковершкове Екстра, ТОВ Богодухівський молзавод, пров. Харьківський, 6, м. Богодухів, Харківська обл. 62,15 73,0

Як повідомляли Українські Новини, у багатьох українських соках склад не збігається з даними на етикетці.

Тим часом на Закарпатті масово фальсифікували побутову хімію.