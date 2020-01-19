підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
19 січня 2020, неділя, 23:48 60
Економіка 2020-01-19T23:52:30+02:00
Українські Новини
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене

Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене

Ярина Вацяк
Підробка, фальсифікат, вершкове масло, Масло
Масло. Фото: kroha.od.ua
Масло. Фото: kroha.od.ua

З 30 зразків вершкового масла різних виробників фальсифікатом виявилися 16 з них в той час, як Асоціація виробників молока (АВМ) констатувала, що наразі обсяг фальсифікованої молочної продукції в Україні досяг 30%.

Такі дані результатів масштабного моніторингу масла солодковершкового, який проводився в рамках медійного проєкту "СТОП Фальсифікат", повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У рамках проєкту були відібрані зразки масла солодковершкового у торгових мережах у чотирьох регіонах України: Сумах, Черкасах, Новій Одесі (Миколаївська область) та в Калуші (Івано-Франківська область).

Усього було відібрано 77 зразків масла (231 пачка). Із загальної кількості по 77 пачок масла було відправлено до двох лабораторій на дослідження (Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та Державного підприємства "Укрметртестстандарт"). Ще 77 залишились у експертів, як контрольний/арбітражний зразок.

Відповідно до етикетки, відібрані зразки масла були представлені 30-ма виробниками (28 – українських, 2 – німецьких).

За результатами лабораторних досліджень встановлено, що 16 відібраних зразків масла – фальсифікат (Суми – 3 зразки; м. Нова Одеса – 2; Черкаси – 3; м. Калуш – 8). Загальна кількість виробників, назви яких зазначалося на маркуванні фальсифікованого масла – 7, з яких 3 виробники реалізували свою продукцію в одному регіоні, ще 2 реалізують фальсифіковану продукцію у більше, ніж в одному регіоні.

Основні порушники:

Код

Виробник

Результати лабораторій, %

Лабораторія 1

Лабораторія 2

3

Масло солодковершкове Екстра ТОВ Миколаївмолпром, Миколаївська обл., смт Доманівка, вул. Громадянська, 16

76,38

100,0

8

Масло солодковершкове ТОВ Миколаївмолпром, Миколаївська обл, смт Доманівка, вул. Громадянська, 16, смт Доманівка, вул. Пастеля, 31/1

81,76

99,0

17

Масло солодковершкове Екстра Апрель ТОВ ФІРМА АПРЕЛЬ, м. Канів, вул. Матросова, 1 Д

69,10

87,0

33

Масло солодковершкове селянське Одеська обл., м. Кілія, вул. Кубишина, 1 Д

ТОВ Титан на замовлення ТОВ Таврія-В

14,25

14,0

34

Масло солодковершкове Кілія селянське Одеська обл., м Кілія, вул Кубишина, 1 Д

ТОВ Титан

77,32

92,0

48

Масло солодковершкове селянське ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, експлутоційний дозвіл № 09-15-62 МР

51,69

51,0

52

Масло солодковершкове ТМ Веселий ласунчик Екстра ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Фрагківськ, вул Ушинського, 2

45,09

44,0

54

Масло солодковершкове Хуторок ДП Старокостянстинівський молочний завод,

вул. І. Франка, 47 м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.

10,47

8,0

55

Масло солодковершкове ТМ Наш Продукт

Івано-Франківська обл, Тисменицький р-н, с Дрогомирчани, вул Миру, 68

24,82

37,0

57

Масло солодковершкове Франківське, Івано-Франківський міськмолзавод,

м Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2

 

57,97

56,0

58

Масло солодковершкове ТМ Веселий ласунчик Екстра ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Фрагківськ, вул. Ушинського, 2

50,49

48,0

59

Масло солодковершкове селянське, ТОВ Богодухівський молзавод, провулок Харьківський, 6, м Богодухів, Харківська обл.

66,6

75,0

63

Масло солодковершкове Екстра, Івано-Франківський міськмолзавод,

м Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2

49,67

45,0

71

Масло солодковершкове Хуторок ДП Старокостянстинівський молочний завод,

Вул. І. Франка, 47 м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.

6,72

7,0

72

Масло солодковершкове селянське

ТОВ Інтер-мол,

м Дніпро, вул Старокозацька, буд 38

82,52

100,0

76

Масло солодковершкове Екстра, ТОВ Богодухівський молзавод, пров. Харьківський, 6, м. Богодухів, Харківська обл.

62,15

73,0

Як повідомляли Українські Новини, у багатьох українських соках склад не збігається з даними на етикетці.

Тим часом на Закарпатті масово фальсифікували побутову хімію.

Більше новин про: Підробка фальсифікат вершкове масло Масло

Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні
Останній рейс: як в Україні зустрічали тіла жертв катастрофи "Боїнга"
Новини
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:48
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
У мене єврейська кров і я Президент, - Зеленський 22:17
До -10 морозу: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на понеділок 22:01
Затор через зйомки відео Зеленського. Фото: facebook.com//miha.anarchyst
Зеленський створив затори після зустрічі тіл загиблих в Ірані, - соцмережі 21:12
більше новин
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
В аеропорту "Запоріжжя" три рейси скасували і шість затримуються 10:24
Пенсіонери змушені платити повну суму: що не так з монетизацією субсидій 09:36
Сьогодні біля аеропорту "Бориспіль" обмежать рух для вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані 06:00
більше новин
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Кабмін оприлюднив зарплати членів уряду 17:11
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал 13:30
ДБР терміново викликає Порошенка на допит: опубліковано повістку 12:11
більше новин
На Донеччині загинули 132 українських військових: втрати ЗСУ за рік
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok