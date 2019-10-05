На Закарпатье массово фальсифицировали бытовую химию: киберполиция "накрыла" цех

Киберполиция изъяла 100 тонн фальсифицированной бытовой химии на Закарпатье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киберполиции, передают Українські Новини.

"Сеть предприятий производила фальсификат в промышленных масштабах. Основным каналом сбыта были собственные интернет-магазины и различные интернет-площадки по продаже товаров. Ежемесячный доход одного из таких предприятий достигал полумиллиона гривен", - сказано в нем.

Правоохранители установили, что к деятельности была привлечена большая группа лиц во главе с 2 организаторами - жителями Ужгорода. Уголовное производство, в рамках которого происходило расследование, было начато по ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса.

Киберполиция установила, что подозреваемые организовали схему перевозки концентрата стирального порошка и моющих средств. В дальнейшем они в промышленных масштабах из концентрата изготавливали разнообразную бытовую химию и сбывали изготовленный товар в Украине, Венгрии, Словакии и Румынии. Цехи по производству фальсифицированной продукции размещались в Закарпатской области.

Ежемесячно предприятие производило 60 тонн фальсифицированной продукции, которую сбывали под видом известных торговых марок. При этом подозреваемые позиционировали себя как официальные оптовые представители всемирно известной торговой марки. По месту жительства фигурантов дела, местам расположения складских помещений и цехов по производству фальсификата правоохранители провели обыски.

Во время обысков было обнаружено большое количество сырья, готовой продукции и оборудования (производственные линии) для изготовления фальсификата. Кроме того, была изъята компьютерная техника и черновая бухгалтерия. Описание имущества продолжалось 2 суток.

Правоохранители изъяли почти 100 тонн готового к сбыту фальсификата. Установлены все участники группы, в том числе организаторы. На данный момент решается вопрос об объявлении им подозрения. Досудебное расследование по данному факту продолжается.

Фальсификат. Фото: Киберполиция

Как сообщали Українськi Новини, Киберполиция разоблачила 5 мошенников, обокравших более 150 украинцев и иностранцев на 9 млн гривен на фиктивных финансовых торгах в Запорожье.