Во многих украинских соках состав не совпадает с данными на этикетке: перечень

Антимонопольный комитет (АМКУ) рекомендует производителям соков компаниям "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" (Киевская область, входит в группу компаний Coca-Cola (США)), "Галиция-Трейд" (Львовская область, входит в группу компаний T.B.Fruit), "Эко-сфера" (Киев), "Сандора" (Николаев, входит в компанию PepsiCo (США)) и "Перлина Запоріжжя" (Запорожье) устранить несоответствие фактического состава продукции заявленному на этикетке.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українськi Новини.

"К сожалению, иногда маркетинговые ходы компаний граничат с нарушением законодательства. В данном случае речь идет о составе соков, а точнее - о несоответствии заявленному на этикетке и тому, что действительно содержится в самом напитке", - сказано в нем.

Речь идет о ряде нектаров под торговой маркой Rich ("Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед"), нектаров "Світанок" и сока с мякотью в смеси фруктов "смузи яблоко-вишня-банан-клубника" Galicia ("Галиция-Трейд"), соков "Соки України", "Экосфера" и "Ранок" ("Эко-сфера"), соков и нектаров Sandora и "Садочок" ("Сандора"), соков абрикосового, вишневого и сливового с мякотью и сахаром стерилизованных "Тома" ("Перлина Запоріжжя").

Так, АМКУ рекомендовал прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона о защите от недобросовестной конкуренции, путем приведения информации на упаковках, в названиях, изображениях, обозначениях в соответствие с составом продукта.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями и конечными бенефициарами "Эко-сферы" являются Олег Гончарук и Валентина Гончарук, уставной капитал составляет 9,6 млн гривен.

Конечным бенефициаром ООО "Перлина Запоріжжя" является гражданин Германии Бон Данил, основателями - Валерий Яцола и компания Torrington Solutions LLP (Великобритания), уставной капитал составляет 100 тыс. гривен.

Отметим, "Кока-Кола Бевериджиз Украина" владеет заводом в Киевской области по производству безалкогольных напитков Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, соков и нектаров Rich и "Добрий", BotaniQ, холодных чаев Nestea, энергетических напитков Burn и Gladiator, природной питьевой воды BonAqua.

T.B.Fruit объединяет предприятие "Яблочный дар" (входят 6 заводов: в Хмельницкой, Харьковской, Львовской и Винницкой областях), заводы T.B.Fruit Dwikozy и T.B.Fruit Annopol (оба - Польша), компании "Танк Транс Украина" и Tank Trans Polska, которые занимаются внутренними и международными перевозками наливных грузов автоцистернами, а также садоводческий комплекс "Т.Б. Сад", который располагает 700 га садов яблони, вишни, клубники и малины.

С 2011 года Т.B.Fruit производит соки прямого отжима под ТМ Galicia.

ООО "Сандора" основано в 1996 году, в 2007 году компании PepsiAmericas и PepsiCo (США) сконцентрировали 100% компании.

Производственные мощности "Сандоры" включают в себя завод по переработке фруктов, овощей и производству соков, завод по производству соков (Николаевская область), 2 завода по переработке фруктов и овощей (Крым и Херсонская область).

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