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19 січня 2020, неділя, 22:52 45
Кабмін 2020-01-19T22:56:40+02:00
Українські Новини
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук

Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук

Ярина Вацяк
Корупція, Боротьба з корупцією, прослуховування Гончарука, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Скріншот
Олексій Гончарук. Скріншот "Україна 24"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук після оприлюднення прослуховування його розмови заявив, що в Україні вже побороли корупцію на найвищому рівні, проте в органах державної влади ще є багато негідників і покидьків.

Про це Гончарук сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас вперше в історії на найвищому рівні немає корупції. Звичайно, велика система. Звичайно, багато чиновників, багато негідників і покидьків працює в органах державної влади. звичайно, ми ще не всіх вичистили, не до всіх дотягнулися. Але величезна кількість цих людей зараз живе у величезному дискомфорті. Вони або вже втратили, або втратять свої корупційні потоки", - сказав він.

На уточнення журналіста про цифри корупційних схем Гончарук зазначив, що це мільйони доларів на день. Серед схем, на яких відмивали такі суми Гончарук назвав гральні автомати, нелегальні АЗС, нелегальний вивіз деревини, контрабанда.

Гончарук вважає, що саме боротьба з корупцією в цих сферах і призвела до великої кількості ворогів, "які хочуть посіяти розбрат".

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче дати ще один шанс уряду Олексія Гончарука, 17 січня заявив, що подав заяву про відставку главі держави.

СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ.

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