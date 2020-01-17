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17 января 2020, пятница, 14:39 233
Силовые структуры 2020-01-17T14:39:13+02:00
Українські Новини
СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ

СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ

Ольга Фандорина
Алексей Гончарук, прослушка Гончарука, Владимир Зеленский, Расследование, Руслан Рябошапка
Встреча представителей Кабмина и НБУ 16 декабря 2019 года. Фото: НБУ
Встреча представителей Кабмина и НБУ 16 декабря 2019 года. Фото: НБУ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, на совещании с представителями Национального банка, насчет которого Зеленский потребовал найти ответственных за 2 недели.

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Да (дело) открыли", - сказал он.

По его словам, дело расследует СБУ, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой.

Как сообщали Українськi Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись совещания Гончарука якобы с заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, которые обсуждали, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны.


В ходе совещания премьер назвал себя профаном в экономике, а Зеленского - имеющим поверхностные представления об экономике.

В пятницу, 17 января, Гончарук заявил, что подал заявление об отставке Зеленскому, хотя по Конституции должен подавать его парламенту.

При этом Зеленский, вопреки отсутствию таких конституционных полномочий, заявил, что рассмотрит заявление.

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СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ
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