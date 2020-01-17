СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, на совещании с представителями Национального банка, насчет которого Зеленский потребовал найти ответственных за 2 недели. Об этом Українським Новинам сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка. "Да (дело) открыли", - сказал он. По его словам, дело расследует СБУ, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой. Как сообщали Українськi Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись совещания Гончарука якобы с заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, которые обсуждали, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны.В ходе совещания премьер назвал себя профаном в экономике, а Зеленского - имеющим поверхностные представления об экономике.В пятницу, 17 января, Гончарук заявил, что подал заявление об отставке Зеленскому, хотя по Конституции должен подавать его парламенту.При этом Зеленский, вопреки отсутствию таких конституционных полномочий, заявил, что рассмотрит заявление.