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19 січня 2020, неділя, 22:01 22
Суспільство 2020-01-20T00:00:02+02:00
Українські Новини
До -10 морозу: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на понеділок

До -10 морозу: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на понеділок

Ярина Вацяк
Мороз, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах, Прогноз погоди, Погода
Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

20 січня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень -1...+1 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0...-6 градусів, вдень -2...+4 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі -5...-10 градусів, вдень 0...-5 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі -2...-4 градуси, вдень 0...+2 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі -3...-5 градусів, вдень -1...+1 градус.

У Сваляві без опадів, температура вночі -3...-5 градусів, вдень +1...+3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -1...-7 градусів, у Житомирській області 0...-5 градусів, вдень -3...+3 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0...-6 градусів, удень -3...+3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -1...-6 градусів, удень -3...+3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0...-6 градусів, у Запорізькій області -2...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0...-5 градусів, вдень -1...+4 градуси.

У Ялті без опадів, температура вночі -1...-3 градуси, вдень +1...+3.градуси.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як в Україні вже другий місяць тримається осіння погода, на північному сході Канади вибухнула страшна завірюха, місцями сніг сягає 4,5 м висоти.

Крім того, синоптики дали прогноз до кінця січня з 20-ти градусними морозами.

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