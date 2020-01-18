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18 января 2020, суббота, 21:15 23
Жизнь 2020-01-18T21:15:01+02:00
Українські Новини
Туман и гололедица: синоптики рассказали о погоде в конце недели

Туман и гололедица: синоптики рассказали о погоде в конце недели

Валерия Драгомирова
Укргидрометцентр, Туман, Ветер, Гололедица, Прогноз погоды, Погода
Туман. Фото: Facebook/ ГосЧС
Туман. Фото: Facebook/ ГосЧС

19 января в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем 0…+2 градуса.


Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -2…+3 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью -8…-13 градусов, днем -2…+3 градуса.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем 0…+2 градуса.

В Трускавце ночью без существенных осадков, температура ночью -5…-7 градуса, днем 0…+2 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -2…+3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -2…+3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+3 градусов, днем +2…+4 градуса.



Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о резкой смене погоды после Крещения. 

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