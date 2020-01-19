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  • В Канаді випала рекордна кількість снігу: висота досягає 4,5 м
19 січня 2020, неділя, 20:18 10
Світ 2020-01-19T20:39:43+02:00
Українські Новини
В Канаді випала рекордна кількість снігу: висота досягає 4,5 м

В Канаді випала рекордна кількість снігу: висота досягає 4,5 м

Ярина Вацяк
Негода, Снігопад, Сніг, Канада

В той час, як в Україні вже другий місяць тримається осіння погода, на північно-сході Канади вибухнула страшна завірюха, яку прогнозували на північному сході США.

Офіційні вимірювання від канадського уряду зареєстрували майже два фути снігопаду (понад 60 см) і поанд 100 миль на годину вітру (1,6 км/год), пише New York Post.

Користувачі активно соцмереж активно діляться фото снігу, на яких видно, що сніг сягає до верху дверних коробок, і відео, які демонструють такий інтенсивний снігопад, що будинку через дорогу були ледве видні.

Очікується, що завірюха обрушиться на Нью-Йорк з кількістю снігу до чотирьох дюймів.

В Чикаго умови були настільки поганими, що Федеральне авіаційне управління заборонила всі польоти в міжнародний аеропорт о'Хара і назад.

Як повідомляє Global News, частина східного Ньюфаундленду залишається в стані надзвичайного стану,

У п'ятницю в міжнародному аеропорту Святого Іоанна було виміряно 76,2 см снігу - рекордна кількість з 1942 року, за всю історію спостережень.

Всі рейси з Сент-Джонса були скасовані, і аеропорт залишається закритим принаймні до вечора неділі.

Всі муніципальні підприємства також не працюють.

Снігові замети подекуди сягають 15 футів (4,5 м) - ступінь пошкодження наразі невідома. Влада буде просити про допомогу в ліквідації наслідків збройні сили. Допомога, зокрема, може знадобиться для тих, хто опинився в будинках.

Як повідомляли Українські Новини, антициклон приніс Christian в Україну цього тижня переважно суху погоду з "температурними гойдалкою".

Крім того, синоптики дали прогноз до кінця січня з 20-ти градусними морозами.

 

 

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