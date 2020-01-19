підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
  • Новини
  • Життя
  • Фестиваль моржів на Водохреще: як купалися люди на столичних пляжах
19 січня 2020, неділя, 17:53 5
Життя 2020-01-19T19:45:01+02:00
Українські Новини
Фестиваль моржів на Водохреще: як купалися люди на столичних пляжах

Фестиваль моржів на Водохреще: як купалися люди на столичних пляжах

Таня Войтюк
Православне свято, свято, купання, Водохреще-2019

Сьогодні, 19 грудня, християни східного обряду святкують Хрещення або Йордан. В цей день, за традицією, люди приходять до річки зануритися в крижану воду.

Про те, як відбувалося ранкове купання повідомляє "44.ua".

Після літургії в храмі Різдва Христового на Березняках священик освятив воду на озері Тельбін та всі бажаючі пішли занурюватися у водойму.

З самого ранку в Києві люди вже активно купаються. На пляжі біля озера Тельбін, що у Дніпровському районі столиці, облаштували місце для купання. Тут був зроблений зручний спуск у воду, кабінки для переодягання, а також чергували рятувальники.

Купания в Киеве на Тельбине. Фото: 44 ua
Купания в Киеве на Тельбине. Фото: 44 ua
Купания в Киеве на Тельбине. Фото: 44 ua
Купания в Киеве на Тельбине. Фото: 44 ua
Купания в Киеве на Тельбине. Фото: 44 ua
Купания в Киеве на Тельбине. Фото: 44 ua
Купания в Киеве на Тельбине. Фото: 44 ua
Купания в Киеве на Тельбине. Фото: 44 ua
Купания в Киеве на Тельбине. Фото: 44 ua

Купания на Гидропарке. Фото: Большой Киев
Купания на Гидропарке. Фото: Большой Киев
Купания на Гидропарке. Фото: Большой Киев
Купания на Гидропарке. Фото: Большой Киев
Купания на Гидропарке. Фото: Большой Киев
Купания на Гидропарке. Фото: Большой Киев

На Гідропарку теж на всю купалися люди. Вода не вкрита льодом, тому ополонці, як такої немає — люди занурюються на пляжі.

Нагадаємо, на Водохреща у Києві офіційно дозволено купатися в чотирьох районах. Для цього в Києві спеціально облаштовано 16 місць. Раніше Українські Новини писали про те, як підготуватися до купання в ополонці на Водохреща.

В минулому році почти 12 тис. осіб взяли участь у масових купання на Хрещення в Київській області.

Більше новин про: Православне свято свято купання Водохреще-2019

Сьогодні день святої Анни: як вберегти дитину в на...
Столиця готується до Нового року: коли і які вулиц...
Водохресні купання у Києві почали ще до світанку...
Майже 12 тис. осіб взяли участь у масових купаннях...
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені
Новини
Снігопад в Канаді. Фото: twitter.com/hirider750
В Канаді випала рекордна кількість снігу: висота досягає 4,5 м 20:18
Хулігани закидали петардами учасників мітингу антифашистів 19:56
У Міжнародному аеропорту
Останній рейс: як в Україні зустрічали тіла жертв катастрофи "Боїнга" 19:45
Прикордонники не пустили в Україну групу російських акторів 18:55
Україна має намір домагатися покарання винних у катастрофі літака МАУ, - Данилов 16:56
більше новин
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
В аеропорту "Запоріжжя" три рейси скасували і шість затримуються 10:24
Пенсіонери змушені платити повну суму: що не так з монетизацією субсидій 09:36
Сьогодні біля аеропорту "Бориспіль" обмежать рух для вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані 06:00
більше новин
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Зеленський. Скріншот: Офіс Президента
Зеленський доручив Гончаруку замінити "слабкі місця" в Кабміні 21:28
Кабмін оприлюднив зарплати членів уряду 17:11
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал 13:30
більше новин
Сьогодні біля аеропорту "Бориспіль" обмежать рух для вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok