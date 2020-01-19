Фестиваль моржів на Водохреще: як купалися люди на столичних пляжах

Сьогодні, 19 грудня, християни східного обряду святкують Хрещення або Йордан. В цей день, за традицією, люди приходять до річки зануритися в крижану воду.

Про те, як відбувалося ранкове купання повідомляє "44.ua".

Після літургії в храмі Різдва Христового на Березняках священик освятив воду на озері Тельбін та всі бажаючі пішли занурюватися у водойму.

З самого ранку в Києві люди вже активно купаються. На пляжі біля озера Тельбін, що у Дніпровському районі столиці, облаштували місце для купання. Тут був зроблений зручний спуск у воду, кабінки для переодягання, а також чергували рятувальники.