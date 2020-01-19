Фестиваль моржів на Водохреще: як купалися люди на столичних пляжах

Сьогодні, 19 грудня, християни східного обряду святкують Хрещення або Йордан. В цей день, за традицією, люди приходять до річки зануритися в крижану воду. Про те, як відбувалося ранкове купання повідомляє "44.ua". Після літургії в храмі Різдва Христового на Березняках священик освятив воду на озері Тельбін та всі бажаючі пішли занурюватися у водойму. З самого ранку в Києві люди вже активно купаються. На пляжі біля озера Тельбін, що у Дніпровському районі столиці, облаштували місце для купання. Тут був зроблений зручний спуск у воду, кабінки для переодягання, а також чергували рятувальники. [gallery-6101] [gallery-6102] На Гідропарку теж на всю купалися люди. Вода не вкрита льодом, тому ополонці, як такої немає — люди занурюються на пляжі. Нагадаємо, на Водохреща у Києві офіційно дозволено купатися в чотирьох районах. Для цього в Києві спеціально облаштовано 16 місць. Раніше Українські Новини писали про те, як підготуватися до купання в ополонці на Водохреща. В минулому році почти 12 тис. осіб взяли участь у масових купання на Хрещення в Київській області.