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19 января 2020, воскресенье, 10:08 28
Жизнь 2020-01-19T10:18:57+02:00
Українські Новини
Крещенские купания в Киеве начали еще до рассвета

Крещенские купания в Киеве начали еще до рассвета

Ярина Вацяк
Купания, Традиции, Религия, крещение-2020, Крещение
Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото:
Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: "Информатор"

Сегодня, 19 декабря, христиане восточного обряда праздную Крещение или Иордан. В этот день, по традиции, люди приходят к реке окунуться в ледяную воду.

Так, с самого утра в Киеве люди уже активно купаются. "Информатор" обнародовал фото первых людей, которые искупались возле Свято-Покровского собора на Оболони в Киеве.

Отмечается, что с самого утра люди подходят к воде. Перед рассветом уже становилось много людей - до нескольких десятков, периодично было совсем мало — всего 2-3 человека. Однако поток желающих очиститься в этот святой день не иссыхал.

Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: "Информатор"

Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: "Информатор"

Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: "Информатор"

Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: "Информатор"

Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: "Информатор"

Напомним, на Крещение в Киеве официально разрешено купаться в четырех районах. Для этого в Киеве специально обустроено 16 мест.

Ранее Українські Новини писали о том, как подготовиться к купанию в проруби на Крещение

В прошлом году почти 12 тыс. человек приняли участие в массовых купаниях на Крещение в Киевской области.

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