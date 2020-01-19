Крещенские купания в Киеве начали еще до рассвета

Сегодня, 19 декабря, христиане восточного обряда праздную Крещение или Иордан. В этот день, по традиции, люди приходят к реке окунуться в ледяную воду. Так, с самого утра в Киеве люди уже активно купаются. "Информатор" обнародовал фото первых людей, которые искупались возле Свято-Покровского собора на Оболони в Киеве. Отмечается, что с самого утра люди подходят к воде. Перед рассветом уже становилось много людей - до нескольких десятков, периодично было совсем мало — всего 2-3 человека. Однако поток желающих очиститься в этот святой день не иссыхал. Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: "Информатор" Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: "Информатор" Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: "Информатор" Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: "Информатор" Купания на Крещение в Оболонском районе Киева. Фото: "Информатор" Напомним, на Крещение в Киеве официально разрешено купаться в четырех районах. Для этого в Киеве специально обустроено 16 мест. Ранее Українські Новини писали о том, как подготовиться к купанию в проруби на Крещение. В прошлом году почти 12 тыс. человек приняли участие в массовых купаниях на Крещение в Киевской области.