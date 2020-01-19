Прикордонники не пустили в Україну групу російських акторів

Державна прикордонна служба не пустила в Україну групу російських акторів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини. Відзначається, що вони прибули рейсом з Варшави і не пройшли прикордонний контроль в аеропорту Запоріжжя. При оформленні щодо одного з них спрацювала база даних з вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану Росією територію Криму. Прикордонники відмовили йому в перетині кордону і поставили відмітку у паспорті. Ще 3 росіян не змогли пояснити мету свого перебування в Україні. Як повідомляли Українські Новини, 14 грудня 2019 року Держприкордонслужба не пустила в Україну журналістку російського телеканалу "НТВ". Тим часом українському журналісту Ібрагімову заборонили в'їжджати в Крим та в Росію до 2054 року через "особистої неприязні". Також служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну російській шансон-групі "Воровайки".