Прикордонники не пустили в Україну групу російських акторів

Державна прикордонна служба не пустила в Україну групу російських акторів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Відзначається, що вони прибули рейсом з Варшави і не пройшли прикордонний контроль в аеропорту Запоріжжя.

При оформленні щодо одного з них спрацювала база даних з вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону.

Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану Росією територію Криму. Прикордонники відмовили йому в перетині кордону і поставили відмітку у паспорті.

Ще 3 росіян не змогли пояснити мету свого перебування в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, 14 грудня 2019 року Держприкордонслужба не пустила в Україну журналістку російського телеканалу "НТВ".

Тим часом українському журналісту Ібрагімову заборонили в'їжджати в Крим та в Росію до 2054 року через "особистої неприязні".

Також служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну російській шансон-групі "Воровайки".