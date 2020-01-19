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19 січня 2020, неділя, 18:55 17
Зовнішня політика 2020-01-19T18:55:01+02:00
Українські Новини
Прикордонники не пустили в Україну групу російських акторів

Прикордонники не пустили в Україну групу російських акторів

Таня Войтюк
Заборона в'їзду, Перетин кордону, російські артисти, СБУ
Заборона в'їзду. Фото: vesti
Заборона в'їзду. Фото: vesti

Державна прикордонна служба не пустила в Україну групу російських акторів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Відзначається, що вони прибули рейсом з Варшави і не пройшли прикордонний контроль в аеропорту Запоріжжя.

При оформленні щодо одного з них спрацювала база даних з вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону.

Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану Росією територію Криму. Прикордонники відмовили йому в перетині кордону і поставили відмітку у паспорті.

Ще 3 росіян не змогли пояснити мету свого перебування в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, 14 грудня 2019 року Держприкордонслужба не пустила в Україну журналістку російського телеканалу "НТВ".

Тим часом українському журналісту Ібрагімову заборонили в'їжджати в Крим та в Росію до 2054 року через "особистої неприязні".

Також служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну російській шансон-групі "Воровайки".

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