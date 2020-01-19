Україна має намір домагатися покарання винних у катастрофі літака МАУ, - Данилов

У той час як борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні, уряд заявив про намір домогтися покарання винних у катастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), потерпілого 8 січня аварії неподалік Тегерана (Іран).

Про це повідомив у соціальній мережі Facebook секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов, передають Українські Новини.

"Сьогодні з Ірану прибув літак з тілами українців, які загинули у страшній авіакатастрофі. Україна понесла непоправну втрату. Але сьогодні у нас є можливість гідно попрощатися з ними на рідній землі... Глибокі співчуття рідним і вічна пам'ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з'ясування обставин трагедії та покарання винних", - написав він.

Літак Міністерства оборони повернувся з Тегерана з тілами 11 загиблих українців.

Як повідомляли Українські Новини, 11 січня, до закінчення роботи міжнародної комісії, Іран визнав, що збив український літак ракетою.

Тим часом Іран намагається самостійно вивчити "чорні скрині" з літака МАУ.