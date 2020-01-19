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19 січня 2020, неділя, 16:56 7
Зовнішня політика 2020-01-19T17:10:42+02:00
Українські Новини
Україна має намір домагатися покарання винних у катастрофі літака МАУ, - Данилов

Україна має намір домагатися покарання винних у катастрофі літака МАУ, - Данилов

Таня Войтюк
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Іран, чорні скриньки, МАУ
Тіла загиблих повернули в Україну. Фото: Офіс Президента
Тіла загиблих повернули в Україну. Фото: Офіс Президента

У той час як борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні, уряд заявив про намір домогтися покарання винних у катастрофі літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), потерпілого 8 січня аварії неподалік Тегерана (Іран).

Про це повідомив у соціальній мережі Facebook секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов, передають Українські Новини.

"Сьогодні з Ірану прибув літак з тілами українців, які загинули у страшній авіакатастрофі. Україна понесла непоправну втрату. Але сьогодні у нас є можливість гідно попрощатися з ними на рідній землі... Глибокі співчуття рідним і вічна пам'ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з'ясування обставин трагедії та покарання винних", - написав він.

Літак Міністерства оборони повернувся з Тегерана з тілами 11 загиблих українців.

Як повідомляли Українські Новини, 11 січня, до закінчення роботи міжнародної комісії, Іран визнав, що збив український літак ракетою.

Тим часом Іран намагається самостійно вивчити "чорні скрині" з літака МАУ.

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