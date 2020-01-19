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19 січня 2020, неділя, 13:30 12
Суспільство 2020-01-19T13:41:04+02:00
Українські Новини
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал

У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал

Ярина Вацяк
Релігія, Традиції, освячена вода, Водохреще
Цистерни з освяченою водою в Києві. Фото: Київводоканал
Цистерни з освяченою водою в Києві. Фото: Київводоканал

Сьогодні, 19 січня, коли християни східного обряду святкують Хрещення, в Києві з усіх кранів тече освячена вода.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Київводоканал"

"У переддень Водохреща на Деснянській водопровідній станції Преосвященнійший Лаврентій, єпископ Васильківський, вікарій Київської митрополії і прот.Петро Ландвитович, настоятель храму Бл.князя Ярослава Мудрого (тепла Софія) здійснили чин великого водосвяття. Також у Навечір’я Богоявлення Отець Богдан Николин здійснив Чин освячення води на Дніпровський водопровідній станції Київводоканалу. Обидві станції постачають воду до 100% київських осель, віднині вона є освяченою", - йдеться в ньому.

Крім того, на Водохреще усіх охочих запрошують набрати освяченої води з автоцистерн, за такими адресами:

  • з 8:30 - Собор Софія Київська (вул. Володимирська,24),
  • з 9:00 - Церква первоверховних апостолів Петра і Павла (вул. Стеценка,14),
  • з 10:00 - ж/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а),
  • з 14.00 - у Гідропарку (біля храму).

Як повідомляли Українські Новини, водохресні купання у Києві почали ще до світанку.

У Києві офіційно дозволено купатися в чотирьох районах. Для цього в Києві спеціально облаштовано 16 місць.

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