У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал

Сьогодні, 19 січня, коли християни східного обряду святкують Хрещення, в Києві з усіх кранів тече освячена вода. Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Київводоканал" "У переддень Водохреща на Деснянській водопровідній станції Преосвященнійший Лаврентій, єпископ Васильківський, вікарій Київської митрополії і прот.Петро Ландвитович, настоятель храму Бл.князя Ярослава Мудрого (тепла Софія) здійснили чин великого водосвяття. Також у Навечір’я Богоявлення Отець Богдан Николин здійснив Чин освячення води на Дніпровський водопровідній станції Київводоканалу. Обидві станції постачають воду до 100% київських осель, віднині вона є освяченою", - йдеться в ньому. Крім того, на Водохреще усіх охочих запрошують набрати освяченої води з автоцистерн, за такими адресами: з 8:30 - Собор Софія Київська (вул. Володимирська,24), з 9:00 - Церква первоверховних апостолів Петра і Павла (вул. Стеценка,14), з 10:00 - ж\/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а), з 14.00 - у Гідропарку (біля храму). Як повідомляли Українські Новини, водохресні купання у Києві почали ще до світанку. У Києві офіційно дозволено купатися в чотирьох районах. Для цього в Києві спеціально облаштовано 16 місць.