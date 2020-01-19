Сегодня отмечают Крещение: традиции, приметы, запреты

Сегодня, 19 января, украинцы отмечают праздник Крещение. Этот день наполнен множеством традиций, обрядов, примет и ритуалов. Подробнее о праздновании этого праздника расскажут Українські Новини.

Традиции празднования

Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Потому в народе этот день называют Иордан. В этот день принято утром ходить в церковь для того, чтобы помолиться и освятить воду. Этой водой стоит умыться и окропить свой дом. Считается, что это защитит человека от болезней, а дом от нечистой силы.

На Крещение святят воду в церквях или набирают освященную воду из водоемов, где во льду прорезают кресты «Иордана». На Крещение принято купаться в таких иорданях.

После омовения в воде принято надевать новую одежду. Если новой одежды нет, то надевают что-то чистое и белое.

В этот день хозяйки готовят различные блюда, как и на Рождество. Главным - считается кутья. Также готовят сдобу, вареную или тушеную рыбу, вареники и узвар.

Что запрещено делать в этот день

категорически запрещается заниматься тяжелым трудом, уборкой и ремонтом;

следует избегать конфликтов и скандалов;

запрещается стирать в этот день, ведь таким образом можно осквернить воду;

нельзя плакать в этот день;

запрещено жаловаться, сплетничать и сквернословить;

нельзя гадать;

давать что-либо в долг;

оставлять обувь за порогом;

думать о плохом или желать кому-то зла.

Приметы

кто первым на Крещение возьмет воду из колодца или проруби, тот весь год ни разу не заболеет;

если на Крещение будет метель - ждите метель и на Масленицу;

если человек, взявший у церкви крещеную воду, упадет или же разольет воду, то вскоре его ждет смерть;

если крещенские морозы сильнее рождественских - ждите урожайный год;

если на Крещение много снега, то будет хороший урожай хлеба;

ясная и морозная погода на Крещение - засушливое лето будет;

если девушка первым встретит молодого парня, то скоро выйдет замуж, а если пожилых - останется в девках как минимум на ближайший год;

хмурая погода в этот день - будет теплое лето;

если на Крещение теплая погода, то можно ожидать богатого урожая;

метель на Крещение указывает на то, что такая погода сохранится до конца зимы;

если Крещение плакать - до следующего праздника будешь лить слезы.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве оборудовали 16 мест для омовения водой. Тем временем синоптики дали прогноз погоды на остаток зимы.