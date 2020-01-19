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19 января 2020, воскресенье, 05:45 52
Lifestyle 2020-01-19T05:45:01+02:00
Українські Новини
Сегодня отмечают Крещение: традиции, приметы, запреты

Сегодня отмечают Крещение: традиции, приметы, запреты

Елена Новикова
Традиции, Обряды, Запреты на праздник, Крещение
Крещение. Фото: pixabay
Крещение. Фото: pixabay

Сегодня, 19 января, украинцы отмечают праздник Крещение. Этот день наполнен множеством традиций, обрядов, примет и ритуалов. Подробнее о праздновании этого праздника расскажут Українські Новини.

Традиции празднования

Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Потому в народе этот день называют Иордан. В этот день принято утром ходить в церковь для того, чтобы помолиться и освятить воду. Этой водой стоит умыться и окропить свой дом. Считается, что это защитит человека от болезней, а дом от нечистой силы.

На Крещение святят воду в церквях или набирают освященную воду из водоемов, где во льду прорезают кресты «Иордана». На Крещение принято купаться в таких иорданях.

После омовения в воде принято надевать новую одежду. Если новой одежды нет, то надевают что-то чистое и белое.

В этот день хозяйки готовят различные блюда, как и на Рождество. Главным  - считается кутья. Также готовят сдобу, вареную или тушеную рыбу, вареники и узвар.

Что запрещено делать в этот день

  • категорически запрещается заниматься тяжелым трудом, уборкой и ремонтом;
  • следует избегать конфликтов и скандалов;
  • запрещается стирать в этот день, ведь таким образом можно осквернить воду;
  • нельзя плакать в этот день;
  • запрещено жаловаться, сплетничать и сквернословить;
  • нельзя гадать;
  • давать что-либо в долг;
  • оставлять обувь за порогом;
  • думать о плохом или желать кому-то зла.

Приметы

  • кто первым на Крещение возьмет воду из колодца или проруби, тот весь год ни разу не заболеет;
  • если на Крещение будет метель - ждите метель и на Масленицу;
  • если человек, взявший у церкви крещеную воду, упадет или же разольет воду, то вскоре его ждет смерть;
  • если крещенские морозы сильнее рождественских - ждите урожайный год;
  • если на Крещение много снега, то будет хороший урожай хлеба;
  • ясная и морозная погода на Крещение - засушливое лето будет;
  • если девушка первым встретит молодого парня, то скоро выйдет замуж, а если пожилых - останется в девках как минимум на ближайший год;
  • хмурая погода в этот день - будет теплое лето;
  • если на Крещение теплая погода, то можно ожидать богатого урожая;
  • метель на Крещение указывает на то, что такая погода сохранится до конца зимы;
  • если Крещение плакать - до следующего праздника будешь лить слезы.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве оборудовали 16 мест для омовения водой. Тем временем синоптики дали прогноз погоды на остаток зимы.

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