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19 січня 2020, неділя, 10:07 8
Життя 2020-01-19T10:21:28+02:00
Українські Новини
Водохресні купання у Києві почали ще до світанку

Водохресні купання у Києві почали ще до світанку

Ярина Вацяк
купання, Релігія, Традиції, Водохреще-2020, Водохреще
Купання на Водохреще в Оболонському районі Києва. Фото:
Купання на Водохреще в Оболонському районі Києва. Фото: "Інформатор"

Сьогодні, 19 грудня, християни східного обряду святкують Водохрещеабо Йордан. В цей день, за традицією, люди приходять до річки зануритися в крижану воду.

Так, з самого ранку в Києві вже активно купаються. "Інформатор" оприлюднив фото перших людей, що скупалися біля Свято-Покровського собору на Оболоні в Києві.

Наголошується, що з самого ранку люди підходять до води. Перед світанком вже ставало багато людей - до кількох десятків, періодично було зовсім мало — всього 2-3 людини. Однак потік бажаючих очиститися в цей святий день не закінчується.

Купання на Хрещення в Оболонському районі Києва. Фото: Купання на Водохреще в Оболонському районі Києва. Фото: "Інформатор"

Купання на Хрещення в Оболонському районі Києва. Фото: Купання на Водохреще в Оболонському районі Києва. Фото: "Інформатор"

Купання на Хрещення в Оболонському районі Києва. Фото: Купання на Водохреще в Оболонському районі Києва. Фото: "Інформатор"

Купання на Хрещення в Оболонському районі Києва. Фото: Купання на Водохреще в Оболонському районі Києва. Фото: "Інформатор"

Купання на Хрещення в Оболонському районі Києва. Фото: Купання на Водохреще в Оболонському районі Києва. Фото: "Інформатор"

Нагадаємо, на Водохреще у Києві офіційно дозволено купатися в чотирьох районах. Для цього в Києві спеціально облаштовано 16 місць.

Раніше Українські Новини писали про те, як підготуватися до купання в ополонці на Водохреще.

В минулому році почти 12 тис. осіб взяли участь у масових купання на Водохреще в Київській області.

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