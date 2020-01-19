Пенсіонери змушені платити повну суму: що не так з монетизацією субсидій

В Україні багато пенсіонери після запуску програми монетизації субсидій та пільг, так і не змогли розібратися, як отримати свої гроші через віртуальні особисті кабінети. Через складну систему частину послуг пенсіонери тепер платять у повному обсязі.

Про це йдеться в матеріалі "Сьогодні".

"Ось пільга грудень – 869 гривень. Куди вони пішли, на що вони пішли, як я можу їх порахувати? Це темрява!" – нарікає Валентин Іванович Антоненко, якому 78 років.

Пенсіонер показує SMS, в якому говориться, що йому нарахували пільгу за попередній місяць. Чоловік розповідає, що вибрав безготівкову форму монетизації, але тепер не може розібратися в новій системі. Раніше як пільговик-ліквідатор аварії на ЧАЕС він платив тільки половину за квартплату. Зараз же в платіжках практично за всі послуги позначені вищі суми.

"Наразі пільги нараховують кудись, я не можу контролювати, що у мене робиться. Скільки я використовував, скільки у мене пільги, скільки я повинен платити? Банк нараховує, куди воно приходить, банк розпоряджається і ні з кого питати нічого не можна", – обурюється Валентин Іванович.

Має чоловік і персональний онлайн-кабінет, але при цьому розібратися, скільки потрібно додати своїх грошей – не може. В управлінні праці та соцзахисту пояснюють, що такі проблеми мають тільки ті, хто отримує пільгу не на руки, а безготівково.

"Розподіл фінансування цих пільг, які нарахувало управління, проводить Ощадбанк згідно з постановою, де виставлено пріоритет фінансування. В першу чергу фінансується опалення, гаряча вода. Вся сума, як показує практика, може бути нарахована на опалення, і тому інші послуги оплачуються в повному обсязі", – пояснює Неля Бардак, заступник начальника відділу персоніфікованого обліку пільг.

Тобто якщо сума пільги становить 1000 гривень і стільки ж нарахували в платіжці за опалення – на решту комуналки казенних грошей не залишається, тому треба платити кревні. Значно простіше тим, хто вирішив отримувати готівку на руки.

"Готівкова форма – це коли громадянин, звернувшись до органу соціального захисту населення, щомісяця отримує суму своєї пільги в готівковій формі, одночасно з пенсією. Якщо це не пенсіонер, то прямо на банківський рахунок. І вже самостійно оплачує житлово-комунальні послуги", – говорить заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Таким чином, кажуть в міністерстві, монетизація стимулює споживачів послуг економити ресурс – адже всі заощаджені гроші залишаються їм. Тепер усі, хто хоче перейти на готівкову форму, можуть зробити це, звернувшись із заявою до Управління праці та соціального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін збільшив фінансування виплат субсидій.

Тим часом, ппрем'єр-міністр Олексій Гончарук виключає перегляд правил надання субсидій.

Раніше уряд ухвалив рішення, що дозволяє зменшити суму у платіжці за тепло до 30%.