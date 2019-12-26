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  • Правила предоставления субсидий этой зимой менять не будут, - Гончарук
26 декабря 2019, четверг, 13:03 13
Политика 2019-12-26T13:03:17+02:00
Українські Новини
Правила предоставления субсидий этой зимой менять не будут, - Гончарук

Правила предоставления субсидий этой зимой менять не будут, - Гончарук

Ольга Фандорина
Субсидия, Правила получения субсидии, Субсидии, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.

Об этом Гончарук заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам премьера, этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.

"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", – заявил Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин увеличил финансирование выплат субсидий.

Также ранее сообщалось, что с начала отопительного сезона количество заявлений на получение субсидий уменьшилось вдвое.

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