Граф, Золушка і Дьйомерсі: які імена батьки вибирали для дітей в 2019

У Києві в 2019 році батьки найчастіше для своїх новонароджених дочок вибирали імена - Соломія, Марія, Варвара, Мілана, Аріна; для хлопчиків - Олександр, Дмитро, Матвій, Марк.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту, яке підготувало статистику про найпопулярніші імена, якими українці називають своїх дітей.

Відтак, у 2019 році в Києві 32 634 малюки отримали свої перші документи - свідоцтва про народження, у Київській області видали 14 361 документ, а у Черкаській - 7672.

У Черкаській області серед імен для новонароджених малюків лідирують - Вероніка, Єва, Вікторія, Анна та Діана; для хлопчиків - Богдан, Максим, Тимофій, Назар та Іван.

Що стосується Київської області, то у лідери вибились імена: Ангеліна, Аліса, Валерія, Катерина, Мирослава, Соломія та Софія; Денис, Єгор, Захар, Макар, Назар, Олег та Роман.

Також існує тренд на рідкісні імена для дітей. Зокрема, батьки обирали для своїх малюків імена

у Києві:

жіночі – Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафіра, Гєрда, Фіона, Фея;

чоловічі – Фелікс, Савватій, Ангел, Дімітр, Ілай, Спартак.

у Київські області:

жіночі: Агунік, Хауля, Дьйомерсі, Лаян, Оріяна;

чоловічі: Азарій, Алімпій, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут.

у Черкаській області:

жіночі – Золушка, Ія, Лада, Марселіна, Севіль, Теона;

чоловічі – Брайан, Граф, Ісай, Нелей.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві за 31 грудня та в ніч на 1 січня на світ з'явилося 62 дитини. За даними відомства, за вказаний період на світ з'явилися 33 дівчинки та 29 хлопчиків. Серед них — дві двійні. Крім того, Київ став лідером за кількістю новонароджених в Україні з початку 2019 року станом на серпень.

В 2018 Мін'юст також оприлюднив список найбільших незвичайних і популярних імен.