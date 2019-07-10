Свастик и Василина: какие имена дают киевские родители своим детям в 2019

В Киеве за первое полугодие 2019 зарегистрировали около 15 000 детей. И чаще всего своим новорожденным дочерям родители давали имена - Ева, Милана, Арина, Мария и София.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного территориального управления юстиции в Киеве, передают Українські Новини.\r\nСогласно сообщению, при выборе имени для мальчиков родители чаще всего предпочитали имена - Марк, Дмитрий, Александр и Артем.\r\nСреди женских имен встречались такие редкие имена, как Юная, Кассия, Гертруда, Василина, Аксинья. А при выборе редких имен мужских имен родители обращались к Элвину, Аполлону, Светозару, Аскольду, Леви, Свастику, Дементию, Рафаэлю и Амиру.\r\n"К выбору имени ребенка родителям следует относиться со всей ответственностью, чтобы детям в будущем не завали вопрос об изменении имени в юридическом порядке и дети не страдали от травли в детском коллективе", - напомнили в управлении юстиции.\r\nКак сообщали Українські Новини, Минюст обнародовал список самых необычных и популярных имен в 2018. \r\nТем временем в Раде предложили запретить родителям давать детям оскорбляющие имена, а Супрун предупредила, что в детские дома перестанут принимать детей с 2020 года.