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10 июля 2019, среда, 22:02 42
Общество 2019-07-10T22:06:47+03:00
Українські Новини
Свастик и Василина: какие имена дают киевские родители своим детям в 2019

Свастик и Василина: какие имена дают киевские родители своим детям в 2019

Рука младенца и взрослого. Фото: pixabay
Рука младенца и взрослого. Фото: pixabay

В Киеве за первое полугодие 2019 зарегистрировали около 15 000 детей. И чаще всего своим новорожденным дочерям родители давали имена - Ева, Милана, Арина, Мария и София.

Об этом говорится в сообщении Главного территориального управления юстиции в Киеве, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, при выборе имени для мальчиков родители чаще всего предпочитали имена - Марк, Дмитрий, Александр и Артем.

Среди женских имен встречались такие редкие имена, как Юная, Кассия, Гертруда, Василина, Аксинья. А при выборе редких имен мужских имен родители обращались к Элвину, Аполлону, Светозару, Аскольду, Леви, Свастику, Дементию, Рафаэлю и Амиру.

"К выбору имени ребенка родителям следует относиться со всей ответственностью, чтобы детям в будущем не завали вопрос об изменении имени в юридическом порядке и дети не страдали от травли в детском коллективе", - напомнили в управлении юстиции.

Как сообщали Українські Новини, Минюст обнародовал список самых необычных и популярных имен в 2018. 

Тем временем в Раде предложили запретить родителям давать детям оскорбляющие имена, а Супрун предупредила, что в детские дома перестанут принимать детей с 2020 года.

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