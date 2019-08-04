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04 августа 2019, воскресенье, 18:45 219
Политика 2019-08-04T18:47:00+03:00
Українські Новини
Киев стал лидером по количеству новорожденных в Украине с начала года

Киев стал лидером по количеству новорожденных в Украине с начала года

Младенец. Фото: pixabay
Младенец. Фото: pixabay

Киевская область заняла первое место среди областей с наибольшим количеством новорожденных по итогам первого полугодия этого года среди всех областей Украины. Об этом сообщается на странице Департамента здравоохранения Киевской областной госадминистрации в Facebook.

"По данным Министерства юстиции Украины в течение первой половины 2019 на Киевщине совершено 3369 актовых записей о рождении младенцев непосредственно в родильных домах. Почти вдвое обогнал область Киев - там зарегистрировали 7926 младенцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ТОП 5 областей по количеству новорожденных вошли также Одесская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.

Сообщается, что всего в Украине за этот период родилось 150 444 младенца.

Как сообщали Українські Новини, в январе украинцев стало на 30,5 тыс. меньше.

Ранее стало известно, что в течение 2018 года численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

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