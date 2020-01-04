подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
04 января 2020, суббота, 08:26 861
Общество 2020-01-04T10:45:01+02:00
Українські Новини
Новогоднее чудо: сколько младенцев родилось в Киеве в праздничную ночь

Новогоднее чудо: сколько младенцев родилось в Киеве в праздничную ночь

Анна Рудык
Рождаемость, рождение ребенка, рождаемость в Киеве, Новый год, Новый год-2020
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

В новогоднюю ночь все мечтают о новогоднем чуде и с кем-то оно таки происходит, когда их чадо рождается именно в этот период. В Городском научном информационно-аналитическом центре медицинской статистики сообщили, сколько младенцев родилось в Киеве в новогоднюю ночь.

Так, сообщается, что за 31 декабря и ночь 1 января на свет появилось 62 младенца. По данным ведомства, за указанный период на свет появились 33 девочки и 29 мальчиков. Среди них — две двойни. 

Как сообщила в комментарии ТСН мама одного из новорожденных, ее ребенок родился в первые минуты 2020 года. Медики зафиксировали время появления на свет в 00:01.

Как сообщали Українські Новини, Киев стал лидером по количеству новорожденных в Украине с начала 2019 года по состоянию на август.

А в течение 2018 года численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

Также исследование показало, что современным женщинам сложнее рожать, чем их предкам миллионы лет назад.

Больше новостей о: Рождаемость рождение ребенка рождаемость в Киеве Новый год Новый год-2020

Новости
Стреляли между собой: в новогоднюю ночь боевики сожгли дом 10:18
Михаил Поплавский и Олег Винник назвали дату выхода "Української пісні року" 09:52
Французский вертолет для ГПСУ. Фото: пресс-служба ГПСУ
Госпогранслужба получила еще два французских вертолета 09:44
Олег Корецкий. Скриншот: YouTube
В ГБР заявили, что не переносили допросы Порошенко 09:17
Спасение собак из колодцев. Фото: Facebook/mvs.gоv.uа
Спасатели массово доставали из колодцев собак, которые прятались из-за новогодних фейерверков 08:51
больше новостей
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших 11:25
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале: эксперты дали прогноз 08:45 Инфографика
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Кабмин с января отказывается от выплаты зарплат наличными, - Федоров 11:15
больше новостей
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову 16:08 Документ
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok