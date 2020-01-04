Новогоднее чудо: сколько младенцев родилось в Киеве в праздничную ночь

В новогоднюю ночь все мечтают о новогоднем чуде и с кем-то оно таки происходит, когда их чадо рождается именно в этот период. В Городском научном информационно-аналитическом центре медицинской статистики сообщили, сколько младенцев родилось в Киеве в новогоднюю ночь.

Так, сообщается, что за 31 декабря и ночь 1 января на свет появилось 62 младенца. По данным ведомства, за указанный период на свет появились 33 девочки и 29 мальчиков. Среди них — две двойни.

Как сообщила в комментарии ТСН мама одного из новорожденных, ее ребенок родился в первые минуты 2020 года. Медики зафиксировали время появления на свет в 00:01.

Как сообщали Українські Новини, Киев стал лидером по количеству новорожденных в Украине с начала 2019 года по состоянию на август.

А в течение 2018 года численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

Также исследование показало, что современным женщинам сложнее рожать, чем их предкам миллионы лет назад.