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  • Принц Гаррі і Меган Маркл втратять свої титули і повернуть гроші за котедж, - Букінгемський палац
18 січня 2020, субота, 21:54 8
Європа 2020-01-18T21:56:08+02:00
Українські Новини
Принц Гаррі і Меган Маркл втратять свої титули і повернуть гроші за котедж, - Букінгемський палац

Принц Гаррі і Меган Маркл втратять свої титули і повернуть гроші за котедж, - Букінгемський палац

Валерия Драгомирова
Британія, Букінгемський палац, принц Гаррі, Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: Instagram/sussexroуal
Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: Instagram/sussexroуal

Принц Гаррі і Меган Маркл більше не будуть використовувати свій королівський титул і не будуть отримувати фінансування на виконання своїх королівських обов'язків.

Таку заяву поширив Букінгемський палац, повідомляє "BBC Україна".

Пара також офіційно не буде представляти королеву. Нові домовленості почнуть діяти з весни.

Герцог і герцогиня Сассекські також повернуть понад 2 млн фунтів на ремонт Фрогмор котеджу, який залишиться їхнім будинком у Великобританії.

Раніше пара заявила, що вони хочуть піти від виконання королівських обов'язків.

У заяві королеви говориться, що "після багатьох місяців розмов і недавніх дискусій" вона задоволена тим, що "нам разом вдалося знайти конструктивний шлях виходу з ситуації для мого онука і його сім'ї".

"Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть дорогими членами моєї сім'ї", - йдеться в заяві.

"Я визнаю всі виклики, з якими їм довелося зіткнутися за останні два роки і підтримую їх бажання жити незалежним життям. Хочу подякувати за їхню віддану працю в цій країні, країнах Співдружності і за її межами, а також особливо пишаюся тим, як Меган вдалося так швидко стати членом нашої сім'ї".

"Вся наша родина сподівається, що сьогоднішня угода дозволить їм почати будувати нове щасливе й спокійне життя", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, Єлизавета II підтримала бажання Принца Гаррі і Меган Маркл вийти з королівської родини.

Крім того, дружина принца Гаррі хоче народити другу дитину в США.

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