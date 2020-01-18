У Дружківці, Слов'янську і Краматорську відновили водопостачання

Комунальне підприємство "Вода Донбасу" Донецької обласної ради в суботу відновила водопостачання близько 60 тис. жителів Дружківки (місто обласного підпорядкування).

Про це Українським Новинам повідомив диспетчер регіонального управління підприємства.

"Дружківка отримує воду, Слов'янськ і Краматорськ теж", - сказав він.

За даними диспетчера, фахівці "Води Донбасу" ліквідували аварію, яка сталася 16 січня на магістральному водогоні діаметром 1400 мм Другого донецького водопроводу.

Як повідомляли "Українські Новини", у ніч на 1 січня близько 80 тис. жителів Луганської області залишилися без централізованого водопостачання через аварію на лінії електропередачі, що спричинила знеструмлення насосних станцій комунального підприємства "Лисичанскводоканал" Лисичанської міської ради.

Комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу" (до 4 вересня 2007 року - державне виробниче підприємство по зовнішньому централізованому водопостачанню "Укрпромводчормет") створено в 1930 році на Донбасі для здійснення централізованого водопостачання гірничо-металургійного комплексу, інших галузей промисловості, комунальної сфери та населення.

Підприємство надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення споживачам 79 міст і селищ на Донбасі.

У Донецькій області в перший день року 70 тисяч жителів залишилися без води.