В Луганской области в новогоднюю ночь 80 тысяч жителей остались без воды

Около 80 тыс. жителей Луганской области в ночь на 1 января остались без централизованного водоснабжения из-за аварии на линии электропередачи, повлекшей обесточивание насосных станций коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета. Об этом говорится в сообщении "Лисичанскводоканала", передают Українськi Новини. Прекращено водоснабжение центральной части Лисичанска, городов Новодружеск и Приволье. В сообщении говорится, что на месте аварии работают ремонтные бригады. Как сообщали Українськi Новини, часть Попаснянского райводоканала обесточили из-за долгов за электричество. Ранее более 70 тысячам жителей Луганской области хотели отключить воду из-за долгов.