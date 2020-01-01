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01 января 2020, среда, 14:45 98
Общество 2020-01-01T15:30:01+02:00
Українські Новини
В Луганской области в новогоднюю ночь 80 тысяч жителей остались без воды

В Луганской области в новогоднюю ночь 80 тысяч жителей остались без воды

Ольга Фандорина
Луганская область, Отключение воды, Водоснабжение

Около 80 тыс. жителей Луганской области в ночь на 1 января остались без централизованного водоснабжения из-за аварии на линии электропередачи, повлекшей обесточивание насосных станций коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета.

Об этом говорится в сообщении "Лисичанскводоканала", передают Українськi Новини.

Прекращено водоснабжение центральной части Лисичанска, городов Новодружеск и Приволье.

В сообщении говорится, что на месте аварии работают ремонтные бригады.

Как сообщали Українськi Новини, часть Попаснянского райводоканала обесточили из-за долгов за электричество.

Ранее более 70 тысячам жителей Луганской области хотели отключить воду из-за долгов.

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