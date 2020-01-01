В Донецкой области в первый день года 70 тысяч жителей остались без воды

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" Донецкого областного совета 1 января прекратила водоснабжение около 70 тыс. жителей Константиновки и ограничила 300 тыс. жителей Славянска, Краматорска и Дружковки из-за аварии на водопроводе.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українськi Новини.

В частности, авария произошла на магистральном водоводе диаметром 1400 мм на участке от второго до третьего подъема Второго донецкого водопровода.

"Прекращена подача воды в город Константиновку. На 40% сокращено водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки", - говорится в сообщении.

На месте аварии ведутся ремонтные работы.

Как сообщали Українськi Новини, в ночь на 1 января около 80 тыс. жителей Луганской области остались без централизованного водоснабжения из-за аварии на линии электропередачи, повлекшей обесточивание насосных станций коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета.

Также часть Попаснянского райводоканала обесточили из-за долгов за электричество.

Ранее более 70 тысячам жителей Луганской области хотели отключить воду из-за долгов.