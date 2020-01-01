подписаться на рассылку
23.6 24.45
26.25 27.35
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В Донецкой области в первый день года 70 тысяч жителей остались без воды
01 января 2020, среда, 20:45 15
Экономика 2020-01-01T20:46:35+02:00
Українські Новини
В Донецкой области в первый день года 70 тысяч жителей остались без воды

В Донецкой области в первый день года 70 тысяч жителей остались без воды

Надежда Комендантова
Ограничение водоснабжения, Проблемы с водоснабжением, Авария, Вода Донбасса

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" Донецкого областного совета 1 января прекратила водоснабжение около 70 тыс. жителей Константиновки и ограничила 300 тыс. жителей Славянска, Краматорска и Дружковки из-за аварии на водопроводе.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українськi Новини.

В частности, авария произошла на магистральном водоводе диаметром 1400 мм на участке от второго до третьего подъема Второго донецкого водопровода.

"Прекращена подача воды в город Константиновку. На 40% сокращено водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки", - говорится в сообщении.
На месте аварии ведутся ремонтные работы.

Как сообщали Українськi Новини, в ночь на 1 января около 80 тыс. жителей Луганской области остались без централизованного водоснабжения из-за аварии на линии электропередачи, повлекшей обесточивание насосных станций коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета.

Также часть Попаснянского райводоканала обесточили из-за долгов за электричество.

Ранее более 70 тысячам жителей Луганской области хотели отключить воду из-за долгов.

Больше новостей о: Ограничение водоснабжения Проблемы с водоснабжением Авария Вода Донбасса

Новости
Ударят 7-градусные морозы со снегопадами: прогноз погоды на второй день января 21:00 Карта
В Донецкой области в первый день года 70 тысяч жителей остались без воды 20:45
В первый день года на Донбассе был ранен воин ВСУ 20:23
Кризис в ГБР: ведомство признало, что при Трубе не справилось с задачами 19:53
Факельное шествие в Киеве.
Тысячи националистов провели в Киеве на факельное шествие 19:24
больше новостей
Накануне Нового года спасатели объявили штормовое предупреждение 09:04
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
Новогоднее поздравление президента со звездами. Скриншот видео
В новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль 00:02 Видео
Три года назад Пашинский подстрелил Химикуса: что изменилось в деле за это время 07:00
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
больше новостей
Сегодня в Киеве в честь Бандеры состоится факельное шествие 06:30
Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию 21:30
"Мама, вызывай ментов!": унижавшего журналистов Шария Регора облили мочой в подъезде 18:53
Уголовная ответственность за вождение в пьяном виде вступила в силу 06:07
Зарплаты в Украине вырастут: министр рассказал, как изменятся заработки украинцев в 2020 16:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok