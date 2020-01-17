В Дружковке на Донбассе 60 тысяч человек остались без водоснабжения

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" Донецкого областного совета 16 января прекратила водоснабжение около 60 тыс. жителей Дружковки (город областного подчинения) из-за аварии на водопроводе.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українськi Новини.

В частности, авария произошла на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго донецкого водопровода.

На месте аварии ведутся ремонтные работы.

Как сообщали Українськi Новини, в ночь на 1 января около 80 тыс. жителей Луганской области остались без централизованного водоснабжения из-за аварии на линии электропередачи, повлекшей обесточивание насосных станций коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета.

Коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" (до 4 сентября 2007 года - государственное производственное предприятие по внешнему централизованному водоснабжению "Укрпромводчермет") создано в 1930 году на Донбассе для осуществления централизованного водоснабжения горно-металлургического комплекса, других отраслей промышленности, коммунальной сферы и населения.

Предприятие предоставляет услуги водоснабжения потребителям 289 населенных пунктов, услуги водоотвода потребителям 79 городов и поселков на Донбассе.

В Донецкой области в первый день года 70 тысяч жителей остались без воды.