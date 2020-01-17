подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
17 января 2020, пятница, 11:59 34
Общество 2020-01-17T11:59:21+02:00
Українські Новини
В Дружковке на Донбассе 60 тысяч человек остались без водоснабжения

В Дружковке на Донбассе 60 тысяч человек остались без водоснабжения

Ольга Фандорина
Водоснабжение, Донбасс, Вода

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" Донецкого областного совета 16 января прекратила водоснабжение около 60 тыс. жителей Дружковки (город областного подчинения) из-за аварии на водопроводе.

Об этом говорится в сообщении предприятия, передают Українськi Новини.

В частности, авария произошла на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго донецкого водопровода.

На месте аварии ведутся ремонтные работы.

Как сообщали Українськi Новини, в ночь на 1 января около 80 тыс. жителей Луганской области остались без централизованного водоснабжения из-за аварии на линии электропередачи, повлекшей обесточивание насосных станций коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета.

Коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" (до 4 сентября 2007 года - государственное производственное предприятие по внешнему централизованному водоснабжению "Укрпромводчермет") создано в 1930 году на Донбассе для осуществления централизованного водоснабжения горно-металлургического комплекса, других отраслей промышленности, коммунальной сферы и населения.

Предприятие предоставляет услуги водоснабжения потребителям 289 населенных пунктов, услуги водоотвода потребителям 79 городов и поселков на Донбассе.

В Донецкой области в первый день года 70 тысяч жителей остались без воды.

Больше новостей о: Водоснабжение Донбасс Вода

Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде
Подавший в отставку Гончарук и министры пришли в Раду
Новости
На Львовщине правоохранители задержали налоговика на взятке за покрывание "теневого труда" 12:35 Фото
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Член комитета ВР по энергетике, заявил что поправка Геруса дает России инструмент политического давления на Украину, - СМИ 12:17
В Дружковке на Донбассе 60 тысяч человек остались без водоснабжения 11:59
Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", - СМИ 11:59
больше новостей
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
больше новостей
Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука 23:55
Верланов в Одесской области дал старт масштабной антикоррупционной проверке налоговой: детали 17:26
Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда 12:45
Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий 18:23
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
больше новостей
Зеленский рассматривает отставку Гончарука, хотя не имеет на это права
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok