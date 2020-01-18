На Водохреще біля водойм чергуватимуть три тисячі рятувальників, - ДСНС

3 тис. рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) чергуватимуть біля водойм на Водохреща 19 січня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини. Наголошується, що в кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти і скупатися на Водохреща. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС і медичні працівники. Зокрема, на водоймах країни вже встановлено близько 1 000 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Загалом, в цей день на водних об'єктах чергуватимуть понад 3 тис. рятувальників та 590 одиниць техніки ДСНС. Зазначено, що напередодні свята фахівці Служби порятунку проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках і озерах. Як повідомляли Українські Новини, комунальне підприємство "Плесо" облаштувало 16 місць для купання в рамках підготовки до загальноміського святкування Хрещення. Тим часом, лікарі розповіли про те, як подгодовиться до омиванню водою на Хрещення і кому не можна цього робити.