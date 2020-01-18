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18 січня 2020, субота, 12:11 3
Силові структури 2020-01-18T12:16:11+02:00
Українські Новини
ДБР терміново викликає Порошенка на допит: опубліковано повістку

ДБР терміново викликає Порошенка на допит: опубліковано повістку

Надежда Комендантова
Петро Порошенко, Допит, ДБР
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Державне бюро розслідувань викликає колишнього Президента Петра Порошенка на допити як свідка 21 і 24 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Зазначено, що на 10:30 21 січня заплановано допит у справі про призначення та звільнення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

На 11:00 24 січня запланований допит у справі про можливу державну зраду під час підписання Мінських угод.

ДБР попереджає, що відповідно до ст 139, 140 Кримінального процесуального кодексу у разі неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано привід.

Зазначається, що слідчі ДБР неодноразово надсилали повістки про виклик на допит за місцем проживання і роботи Порошенка.

Незважаючи на це, 16 і 17 він проігнорував допити.

Таким чином, колишній Президент неодноразово порушував норми Кримінального процесуального кодексу.

Зазначено, що в загальному, Порошенко не з'явився на допити в ГБР 27 разів у 16 кримінальних провадженнях.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних виробництв, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

З 1 січня набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності. У зв'язку з цим Порошенко, у разі неявки на допит, може бути доставлений примусово.

Тим часом Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження про можливе заволодіння державних коштів колишнім Президентом Петром Порошенком за заявою 11 депутатів Верховної Ради.

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