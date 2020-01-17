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17 січня 2020, пʼятниця, 22:38 5
Президент 2020-01-17T22:48:14+02:00
Українські Новини
Зеленський доручив Гончаруку налагодити взаємодію з Радою

Зеленський доручив Гончаруку налагодити взаємодію з Радою

Анна Рудык
Кабмін, Верховна Рада, Олексій Гончарук, Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський, який хоче розділити Мінкультури, доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку поліпшити взаємодію з Верховною Радою.

Про це заявив Зеленський на зустрічі в Офісі Президента, відеозапис якої було опубліковано Офісом Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зокрема, глава держави попросив прем'єра налагодити роботу з народними депутатами усіх фракцій і з парламентськими комітетами.

"Ви - глибоко в економіці, в сучасних процесах, які відбуваються в уряді. Наші депутати цього не знають. І коли вони отримують законопроекти - рішучі, реформаторські, іноді непопулярні, - у них немає часу з ними навіть ознайомитися, нормально попрацювати в комітетах. Це ненормально", - зауважив Зеленський.

Зі свого боку прем'єр-міністр подякував президентові за довіру і погодився із запропонованими змінами для поліпшення роботи уряду.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук обіцяє до 4 лютого представити у Верховній Раді проміжний звіт про роботу уряду.

Раніше Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях.

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