Зеленський доручив Гончаруку налагодити взаємодію з Радою

Президент Володимир Зеленський, який хоче розділити Мінкультури, доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку поліпшити взаємодію з Верховною Радою. Про це заявив Зеленський на зустрічі в Офісі Президента, відеозапис якої було опубліковано Офісом Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. Зокрема, глава держави попросив прем'єра налагодити роботу з народними депутатами усіх фракцій і з парламентськими комітетами. "Ви - глибоко в економіці, в сучасних процесах, які відбуваються в уряді. Наші депутати цього не знають. І коли вони отримують законопроекти - рішучі, реформаторські, іноді непопулярні, - у них немає часу з ними навіть ознайомитися, нормально попрацювати в комітетах. Це ненормально", - зауважив Зеленський. Зі свого боку прем'єр-міністр подякував президентові за довіру і погодився із запропонованими змінами для поліпшення роботи уряду. Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук обіцяє до 4 лютого представити у Верховній Раді проміжний звіт про роботу уряду. Раніше Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях.