Зеленський доручив Гончаруку налагодити взаємодію з Радою

Президент Володимир Зеленський, який хоче розділити Мінкультури, доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку поліпшити взаємодію з Верховною Радою.

Про це заявив Зеленський на зустрічі в Офісі Президента, відеозапис якої було опубліковано Офісом Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зокрема, глава держави попросив прем'єра налагодити роботу з народними депутатами усіх фракцій і з парламентськими комітетами.

"Ви - глибоко в економіці, в сучасних процесах, які відбуваються в уряді. Наші депутати цього не знають. І коли вони отримують законопроекти - рішучі, реформаторські, іноді непопулярні, - у них немає часу з ними навіть ознайомитися, нормально попрацювати в комітетах. Це ненормально", - зауважив Зеленський.

Зі свого боку прем'єр-міністр подякував президентові за довіру і погодився із запропонованими змінами для поліпшення роботи уряду.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук обіцяє до 4 лютого представити у Верховній Раді проміжний звіт про роботу уряду.

Раніше Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях.