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17 января 2020, пятница, 21:05 71
Президент 2020-01-17T21:05:06+02:00
Українські Новини
Зеленский хочет разделить Минкультуры и Минэкономики

Зеленский хочет разделить Минкультуры и Минэкономики

Анна Рудык
Алексей Гончарук, Кабмин, Владимир Зеленский, Министерство культуры, Министерство экономического развития и торговли

Президент Владимир Зеленский считает необходимым разделить ряд ранее объединенных министерств, таких как Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство культуры, молодежи и спорта.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"У нас было объединение некоторых министерств. Сначала это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Но мне кажется, что время показало, что некоторые министерства могут быть разделены", - сказал Президент.

Он назвал эти министерства.

"Есть вопросы к министерству экономики. Они занимаются всем и сельским хозяйством в том числе", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что вопросы по разделению есть к Министерству культуры, молодежи и спорта, а также к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский решил дать шанс еще поработать правительству Гончарука, если он решит проблему космических зарплат в Кабмине и госкомпаниях.

Ранее Гончарук подал заявление об отставке.

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